Geschichten im Gefieder

Von: Christiane Mühlbauer

Das sind die großen, originalen Gipsabdrücke der Flügel der Nike von Samothrake auf dem Ateliertisch der Künstlerin. Sabrina Hohmann hat beide Flügel dünn mit Bleistiften beschrieben. Der Text dreht sich um den Sieg, den Krieg, die Liebe und das Lügen. © Hohmann

Unter dem Titel „Taubensturm“ wird am Freitag, 8. September, die neue Ausstellung der in Arzbach lebenden Bildhauerin Sabrina Hohmann im Taubenturm in Dießen eröffnet. Im Mittelpunkt stehen zwei große Flügel einer griechischen Göttin, die Hohmann beschrieben hat.

Arzbach – Das zentrale, sehr große Werk sind zwei riesige Gipsabdrücke der Flügel der griechischen Siegesgöttin Nike von Samothrake. Die Skulptur, entstanden wohl um 190 vor Christus, befindet sich im Louvre in Paris. Die Abformungen machte noch Hohmanns 2008 verstorbener Mann Andreas von Weizsäcker. Jahrelang standen die Flügel in der Kunstakademie in München. Nun sah Hohmann einen Anlass, um mit den Flügeln künstlerisch zu arbeiten.

Die Bildhauerin, 2016 ausgezeichnet mit dem Kunstpreis des Landkreises Bad Tölz-Wolfratshausen, ist vielfältig künstlerisch tätig. In jüngster Zeit fließt in ihre meist großformatigen Werke auch die Sprache mit ein. „Ich finde es sehr spannend, die Sprache mit dem Räumlichen zu verknüpfen“, sagt Hohmann. Mit drei unterschiedlichen Bleistifthärten hat sie die beiden Flügel aufwändig beschrieben. Der Text besteht aus Wortspielen mit den Verben fliegen, siegen, kriegen, lieben und lügen.

Hohmann will zum Nachdenken anregen

Die Anordnung von Hohmanns wunderschöner, geschwungener Handschrift wirkt wie ein Schatten auf den hellweißen Flügeln. Die Künstlerin spricht gerne von einem „Wortgefieder“. Für sie ist es eine „im Gefiederrauschen verschwimmende Geschichtserzählung, auf Flügeln, deren Federn ja immer neu wachsen“. Alles Geschehen, sagt sie, sei immer unterwegs und werde gleichzeitig unentzifferbar. „Womöglich, damit die Geschichte sich überhaupt fortschreiben kann?“

Hohmann will mit ihrer Kunst nicht tagespolitisch Stellung nehmen, gleichwohl will sie zum Nachdenken anregen: „Die Taube ist ein Friedenssymbol“, sagt sie in Bezug auf den Ort, den Taubenturm. Als Widerpart zum Heroismus des Menschen zeigt sie unter anderem auch das große Bild einer liegenden Person, nackt und schutzlos, aber mit Flügeln.

Wortspiele auf dünnen Tonplättchen

Worte und Silben spielen in Hohmanns bildhauerischem Schaffen gerade eine besondere Rolle. Sie hat Tonplättchen gefertigt und mit Stempeln bedruckt. Darauf liest man untereinander zum Beispiel „Sorgfalt Sorgenfalte“ oder „KI KO“. Mit KI ist die Künstliche Intelligenz gemeint. Hohmann hat auch eine, wie sie es nennt, „goldene Scheckkarte“ gefertigt mit den Wörtern „Komm Erzengel Kommerzengel“.

Nicht nur mit großen Bronze-Skulpturen, Installationen im öffentlichen Raum, Zeichnungen und Fotografien hat sich Hohmann überregional einen Namen gemacht, sondern auch mit ihren außergewöhnlichen Arbeiten zum Thema menschliche Chromosomen. Auch in diesem Bereich hat Hohmann in jüngster Zeit weiter gearbeitet. Sie schuf einen Strahlenkranz aus menschlichen Chromosomen-Modellen, die sie um eine Monstranz gruppierte. Das liturgische Schaugefäß, in der Kirche das Allerheiligste, trägt bei ihr die Buchstaben A, C, T, G. Somit hat Hohmann die Kürzel der Nukleinsäurebausteine der menschlichen Gene in einer Petrischale verewigt. „Es reizt mich, die Themen Religion, Schöpfung und Wissenschaft zu verbinden.“

Infos zur Ausstellung: Die Vernissage im Taubenturm in Dießen (Landkreis Landsberg am Lech) beginnt am Freitag, 8. September, um 19 Uhr. Die Schau ist bis zum 24. September zu sehen und an den Wochenenden von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Weitere Infos auf www.heimatverein-diessen.de.