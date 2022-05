Gewerbe, Gebäude, Geld: In Wackersberg läuft‘s rund

Von: Melina Staar

Lauschten dem Bericht des Bürgermeisters: Etwa 50 Wackersberger waren am Montagabend in den „Altwirt“ zur Bürgerversammlung gekommen. © Pröhl

Die Wackersberger scheinen zufrieden zu sein mit der Arbeit ihres Bürgermeisters und der Verwaltung. Bei der Bürgerversammlung gab es kaum Kritikpunkte. Großes Zukunftsthema wird die Kinderbetreuung.

Wackersberg – Es war die erste Bürgerversammlung, die Jan Göhzold seit seinem Amtsantritt 2020 abhalten konnte. Doch der Bürgermeister scheint schon auf anderem Wege einen Draht zu den Wackersbergern gefunden zu haben. Denn nur knapp 50 Zuhörer fanden sich im „Altwirt“ ein – darunter Mitarbeiter der Gemeinde, des Bauhofs und die Gemeinderäte. Dass der gebürtige Sachse mit der bayerischen Art gut zurecht kommt, bewies er dann auch vor seinem Rechenschaftsbericht. In Bayern fühle er sich einfach wohl, gestand er, was ihm wohlwollendes Nicken der Anwesenden einbrachte.

Doppelt so viele Todesfälle wie in den Jahren zuvor

Göhzold begann mit einigen Zahlen. So habe es im Jahr 2021 41 Todesfälle in Wackersberg gegeben. „Das sind fast doppelt so viele wie in den Jahren zuvor.“ Er habe nicht genau ermitteln können, ob das mit Corona zusammenhing, „aber da kann sich jeder selbst seinen Teil denken“. Im vergangenen Jahr habe es einen regelrechten Boom an Gewerbe-Neuanmeldungen gegeben. „Wir sind da gut aufgestellt und krisensicher.“

Die Gemeinde war auch baulich sehr aktiv gewesen. Es war gelungen, den Wasserverlust, der 2016 noch bei 22,6 Prozent lag, durch „viel Einsatz und diverse Baumaßnahmen“ auf jetzt 2,8 Prozent zu reduzieren. „Es wird weniger Wasser gefördert, obwohl mehr verbraucht wird. Ich glaube, daran können wir uns messen lassen.“

Finanziell steht die Gemeinde sowieso wie berichtet nach wie vor sehr solide da. „Den meisten Leuten bei uns geht es nicht schlecht“, sagte auch Göhzold, der einen Überblick über die Zahlen gab. Dabei sei nicht nur gespart worden. Das Mehrgenerationenhaus war ein großes Bauprojekt der vergangenen Jahre, in dem sich das gemeinsame Leben gut eingespielt habe. „Man hilft sich gegenseitig, es wird gut kommuniziert.“ Die Altersstruktur werde auch dem Namen gerecht.

Routiniert trotz Premiere: Bürgermeister Jan Göhzold. © Pröhl

Für die Kinder wurde einiges getan. Der Arzbacher Kindergarten wurde für insgesamt etwa eine Million Euro saniert und umgebaut. An der Grundschule wurden Laptops und Tablets für das Homeschooling angeschafft, die nun immer noch genutzt werden, sowie digitale Tafeln. Weitere Maßnahmen stehen wie berichtet in diesem Sommer an. Bei einer Bedarfsumfrage unter den Eltern hätten zwar nicht wahnsinnig viele teilgenommen, berichtete Göhzold. Aber Krippe und Kindergarten seien voll, außerdem besuchen derzeit 28 Kinder die Mittagsbetreuung. „Der Bedarf ist also da.“

Mit Blick auf das Ganztagsförderungsgesetz, nach dem ab 2026 zunächst alle Erstklässler und dann immer weitere Stufen den Anspruch auf eine ganztätige Betreuung haben, sagte Göhzold: „Klar, wir brauchen Betreuungsplätze. Aber das geht irgendwie. Problematisch ist: Wir haben kein Personal.“ Schon jetzt sei es schwierig, Erzieherinnen zu finden.

Viel Geld für den Breitband-Ausbau

Ansonsten war in der Gemeinde intensiv in den Breitband-Ausbau investiert worden. „Wir haben gerade in der jetzigen Zeit gemerkt, wie notwendig eine gute Verbindung ist.“ Außerdem habe man nach mehrjähriger Bauzeit endlich die Turnhalle in Arzbach eröffnen können. „Ich hoffe, dass sie gut genutzt und gepflegt wird.“ Ebenfalls in Arzbach sind inzwischen alle Parzellen des Neubaugebiets an der Waxensteinstraße bewohnt.

41 ukrainische Flüchtlinge wohnen derzeit in Wackersberg, in 14 privaten Unterkünften. „Das funktioniert richtig toll, ich habe mir einige Unterkünfte angeschaut.“ Die Ukrainer seien voll integriert. Er lobte die Bereitschaft zu helfen, „wer noch Wohnraum hat, kann sich gerne bei uns oder direkt dem Landratsamt melden“.

Es sei ein „eindrucksvoller Bericht“ gewesen, lobte Landrat Josef Niedermaier: „Du hast alle Sachen aufgezählt, aber eigentlich war in den vergangenen drei Jahren noch viel anderes zu tun.“ Ständig habe man sich auf neue Maßnahmen und Richtlinien einstellen müssen. „Oft gibt es zu viel Bürokratie“, kritisierte er, auch im Hinblick auf die Ukraine-Krise. Mit dem Ganztagsfördergesetz und der Flächenversiegelung würden weitere große Themen auf die Kommunen zukommen. „Man wird sich fragen müssen: Wie schaut die Dorfentwicklung aus? Wie schafft man bezahlbaren Wohnraum?“ Wackersberg aber sieht er für die Zukunft gut gerüstet. „Danke, dass bei Euch die Strukturen noch so gut funktionieren.“

