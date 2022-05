Gitti Kranz neue Chefin des Obst- und Gartenbauvereins Wackersberg

Blumen gab es von der scheidenden Vorsitzenden Silvia Dörfler (li.) für die neuen Führungsriege (ab 2. v. li.) Rosi Achner (Beisitzerin), Regina Simon (2. Vorsitzende) und Gitti Kranz (Vorsitzende). © DEMMEL

Einen Führungswechsel gab es vor Kurzem bei der Jahresversammlung des Obst- und Gartenbauvereins Wackersberg: Gitti Kranz wurde beim „Altwirt“ zur Nachfolgerin von Silvia Dörfler gewählt.

Wackersberg – Die bisherige Vorsitzende Silvia Dörfler hatte sich nach 15 Jahren Mitarbeit in der Vorstandschaft nicht mehr zur Wahl gestellt. Kranz war bisher Stellvertreterin von Dörfler. Neue Zweite Vorsitzende ist nun Regina Simon.

Bevor unter den zahlreich erschienenen Mitgliedern abgestimmt wurde, hatte die scheidende Vorsitzende Rückschau gehalten. Zwar mussten einige Termine pandemiebedingt abgesagt werden, dennoch berichtete Dörfler über verschiedene Geschehnisse. So wurden die zuletzt abgesagte Hauptversammlung samt Vereinsjubiläum nachgeholt und Susanne März dabei zur Ehrenvorsitzenden ernannt. Zahlreiche Helferinnen haben sich im Dezember am Adventskranzbinden beteiligt. Die Kränze wurden erstmals gemeinsam mit dem Daxenverkauf der Feuerwehr Arzbach angeboten. Von der Zusammenarbeit war die Vorsitzende besonders begeistert: „Ein super Austausch, das gute Miteinander sollten wir pflegen.“

Dafür sprach sich auch Kranz aus und stellte gleich das anstehende Jahresprogramm vor. Dazu gehören neben der Teilnahme an den Tölzer Rosentagen auch die Adventsfeier mit dem Frauenbund und der Adventskranzverkauf mit den Floriansjüngern. Regina Simon trug den Finanzbericht für den verhinderten Kassier Jan Göhzold vor. Dörfler bedankte sich am Ende für die stets gute Unterstützung und blickte positiv in die Zukunft des Vereins: „Während viele Vereinigungen wegen Mitgliedersorgen von der Auflösung bedroht sind, haben sich uns viele junge Gartlerinnen angeschlossen.“ (dh)

