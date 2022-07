Golfplatz in Wackersberg nicht zu verkaufen - Besitzer wundern sich über Inserat

Von: Melina Staar

Teilen

Inmitten des Golfplatzes liegt das Areal, auf dem bis vergangenes Jahr der „Strasserhof“ stand. Zuletzt wurde die Fläche planiert, hier sollen Appartements entstehen. © Arndt Pröhl

Die Anzeige im Internet, die darauf schließen ließ. der Wackersberger Golfplatz sei zu verkaufen, kam nicht vom Eigentümer. Dieser berichtet, dass dafür die Erweiterung zum 18-Loch-Platz voran schreitet.

Wackersberg – Es wurde als „Secret Sale“, also geheimer Verkauf geführt: „Top-Golfplatz im Bayerischen Voralpenland mit guter Rendite“, heißt es in einer Online-Anzeige, die auf Ebay-Kleinanzeigen zu lesen war. Das Angebot richte sich nach denen vom Eigentümer erteilten Informationen, „jedoch ohne Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit“.

Alle Hinweise deuten darauf hin, dass damit der Golfplatz des Tölzer Golfclubs in Wackersberg gemeint ist. Angeboten werde ein ausbaufähiger 20-Loch-Golfplatz mit Clubhaus und Gastronomie. Und hier wird man schon stutzig: Der Golfplatz in Strass ist ein 9-Loch-Platz mit 18 Spielvarianten.

Golfplatz-Betreiber: „Von uns stammt das Inserat nicht“

Auf Nachfrage verkündet Golfplatz-Betreiber Tassilo Perras, der von der Anzeige auch schon gehört hat: „Von uns stammt das Inserat nicht. Der Golfplatz wurde nicht verkauft und wird nicht verkauft.“ Vielmehr sei man nun einen Schritt weiter, den Golfplatz in einen 18-Loch-Platz umzubauen. „Das Artenschutzgutachten ist abgeschlossen und hat ergeben, dass keine gefährdeten Arten vom Umbau betroffen wären.“ Diese Hürde sei also geschafft. Auch ein Termin mit der Unteren Naturschutzbehörde verlief positiv. „Natürlich müssen wir die gesetzlichen Vorgaben zu Ausgleichsflächen und so weiter einhalten, doch das glauben wir zu schaffen.“ Momentan sei der Plan, einen umfangreichen Umweltbericht zu erstellen und im Laufe des Jahres den Bebauungsplan zum Umbau des Golfplatzes erneut auf den Weg zu bringen.

Es läuft gut beim Tölzer Golfclub, kein Grund also, den Platz zu verkaufen. Inzwischen ist auch die Anzeige bei den Kleinanzeigen nicht mehr verfügbar. Auf dem Gelände des Golfplatzes befand sich auch der „Strasserhof“, der wie berichtet vergangenes Jahr im April abgerissen wurde. Zuletzt wurde die Fläche, auf der der ehemalige Gasthof stand, planiert. An das frühere Gebäude erinnert fast nichts mehr. Das Areal hatte Perras bekanntlich von Johannes Tien erworben. Dort sollen wie berichtet Appartements entstehen mit einem Wellnessbereich. „An den Plänen und dem Konzept hat sich soweit nichts geändert“, so Perras. Man sei dran.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.