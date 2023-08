Anwesen mit 91 Hektar Grund: Gut Sauersberg steht offenbar zum Verkauf

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Teilen

Gut Sauersberg. © Karl Bock

Gut Sauersberg, eine der imposantesten Immobilien im Landkreis, steht offenbar zum Verkauf. Das Anwesen hat eine bewegte Geschichte hinter sich.

Wackersberg – Gut Sauersberg, eine der imposantesten Immobilien im Landkreis, steht offenbar zum Verkauf. Das renommierte Münchner Immobilienmakler-Büro „Duken & v. Wangenheim“ bietet das Wackersberger Anwesen jedenfalls in der Sommerausgabe des Magazins „Streifzug“ an. Auch auf der Homepage des Unternehmens ist die Immobilie zu finden.

Gut Sauersberg steht offenbar zum Verkauf: „Absolute Privatsphäre und Ruhe“

Dort werden auch Einblicke in das Anwesen gewährt. Neben Außenaufnahmen gibt es Bilder vom Indoor-Pool samt Spa-Bereich, von der historischen Holz-Kegelbahn oder auch den Pferdestallungen. Die Bilder haben auch deshalb Seltenheitswert, weil das „herrschaftliche Haupthaus mit Nebengebäuden“, so die Beschreibung, sehr abgeschirmt vor Blicken inmitten von über 91 Hektar Grund liegt. Der Landsitz biete so „absolute Privatsphäre und Ruhe“, heißt es in der Objektbeschreibung.

(Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Zum Verkauf stehen neben dem Grund das Haupthaus mit rund 2360 Quadratmetern und das etwa 500 Quadratmeter kleinere Zuhaus. Gebäude und Flächen böten „beste Voraussetzungen für verschiedenste Interessensgebiete von privaten Auto-, Kunst-, Installationskunst- oder Skulpturensammlungen bis zu privaten Tagungsräumen“, heißt es in der Beschreibung. Dazu kommen Stallungen, eine Reithalle und ein Parcours-Reitplatz. Dort gab es bis zur Pandemie auch die einzige öffentliche Veranstaltung auf dem Landgut. Einmal im Jahr wurde dorthin zu einem Turnier für den Nachwuchs im Springreiten eingeladen.

Gut Sauersberg wurde im 15. Jahrhundert erstmals urkundlich erwähnt

Auch historisch betrachtet hat das im 15. Jahrhundert erstmals urkundliche erwähnte Anwesen eine interessante Geschichte. Ab 1928 gehörte das Landgut dem jüdischen Unternehmer Ignatz Nacher († 1939, Zürich), der die Engelhardt-Brauerei zur zweitgrößten Brauerei-Gruppe Deutschlands aufgebaut hatte. Der Berliner hatte das Anwesen erworben, um einen Ort zum Entspannen zu haben. Nachzulesen ist seine Geschichte auf der Internetseite www.anstageslicht.de. Am 28. August 1934 wurde Nacher auf Gut Sauersberg verhaftet. Die „Berliner Morgenpost“ schildert in einem Artikel 2019, wie Nacher um seine Brauereianteile gebracht wurde.

Nicht ganz geklärt ist, wie Gut Sauersberg in die Hände seines nächsten Besitzers kam. Ab 1935 listet die Wackersberger Chronik jedenfalls Friedrich Flick als Eigentümer auf, der zu einem der führenden Industriellen von Nazi-Deutschland zählte. Bei Kriegsende zog sich Flick auf sein Landgut zurück, wurde dort aber im Juni 1945 verhaftet und anschließend im KZ Dachau interniert.

(Besuchen Sie uns auf Facebook: www.facebook.com/toelzer.kurier)

Im Rahmen der Nürnberger Prozesse wurde er 1947 wegen Sklavenarbeit, Verschleppung zur Sklavenarbeit, Ausplünderung der besetzten Gebiete und Teilnahme an Verbrechen der SS zu sieben Jahren Haft verurteilt, aber bereits 1950 vorzeitig entlassen. In den 1960er-Jahren übernahm dann sein Sohn Friedrich Karl Flick († 2006) das Anwesen. Der Milliardär sorgte in den 80er-Jahren durch die Parteispenden-Affäre für Schlagzeilen und einen politischen Skandal. 1997 übertrug er das Anwesen an seine Tochter Alexandra anlässlich ihrer Hochzeit.

Für wie viel Geld das Anwesen nun den Besitzer wechseln soll – das verrät der Makler auf der Internetseite nicht. Den Kaufpreis gibt es nur auf Anfrage. Eine Bitte nach einem Interview wurde abgelehnt. (va)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.