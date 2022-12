Halleluja-Stangerl und Schneeguatln: Älteste Wackersbergerin (99) erzählt, wie Weihnachten früher war

Die Puppe war nicht das Weihnachtsgeschenk, sondern die Perücke. Die Mutter von Ursula Hueber hatte sie aus ihrem eigenen Haar gefertigt. © cs

Mit ihren 99 Jahren ist Ursula Hueber die älteste Wackersbergerin. Im Gespräch mit unserer Zeitung erinnert sich die Mesmer-Usch, wie Weihnachten früher war.

Wackersberg – Es ist eine traurige, aber doch auch schöne Geschichte, die zu den frühesten Erinnerungen von Ursula Hueber an Weihnachten gehört: Der Großvater ist nämlich an Heiligabend gestorben. Ihre Mutter hatte aus einem Gefühl heraus den Kranken nicht allein lassen wollen, während die anderen zur Mette gingen. Als das Festgeläut den Beginn des Gottesdienstes verkündete, horchte der alte Mann aufmerksam hin. „So schön hab’ ich die Glocken noch nie läuten gehört“, merkte er noch an – und tat den letzten Atemzug.

Adventskalender zum Beispiel gehörten nicht zum ländlichen Weihnachtsbrauchtum

Der Zauber der Weihnachtszeit, so erzählt die 99-Jährige, prägte auch ihre Kindheit: Verschlossene Wohnzimmertüren, Krippe, Plätzchengeruch, erwartungsvolle Kinder und Bescherung im Familienkreis. Vieles so wie heute. Und doch manches anders. Adventskalender zum Beispiel gehörten nicht zum ländlichen Weihnachtsbrauchtum. Dafür der Nikolaus, den die alte Dame in guter Erinnerung hat. Ein Krampus war selten dabei. Das wollte die Mutter nicht. Die Entzauberung des Nikolaus-Mythos geschah an dem Abend, als der kleinen Ursula die hohen Schuhe des heiligen Manns auffielen. Der Mann war eine Frau. „Und so modische Schuhe hatte nur die Nachbarin gehabt“, die von auswärts ins Dorf eingeheiratet hatte.

Heiligabend: Erst wurde das Vieh versorgt, dann war der Mensch dran

Heiligabend selbst war ganz und gar dem strengen Diktat des bäuerlichen Tagesablaufs unterworfen. „Erst musste das Vieh im Stall versorgt werden, dann waren die Menschen dran.“

An Heiligabend selbst wurde gewöhnlich bis Mittag gearbeitet und dann, nachmittags, der Christbaum von der Mutter geschmückt. Etwa mit Kugeln, Kerzen, Engelshaar oder Lametta sowie Lebkuchen, in welche die Mutter Aufhänger eingebacken hatte. Und natürlich Schneeguatln, sagt Huber. Schneeguatln? In eine Schüssel voll mit Schnee wurden Blechförmchen gelegt, die dann mit einer Kakao-Masse gefüllt wurden, erklärt die Usch, die mit drei Geschwistern im Mesmer-Hof neben der Nikolauskirche aufwuchs.

Die Schneeguatln durften nur mit Erlaubnis vom Baum genommen werden

Die Guatln durften nur mit Erlaubnis vom Baum genommen werden. Ursula Hueber erinnert sich, dass es einmal viel Ärger und strenges Nachfragen der Eltern gab, als der Christbaum über Nacht seine Süßwaren „verlor“. Keines der Kinder wollte es gewesen sein. Wie sich herausstellte, hatte sich die Hauskatze nachts an Lebkuchen und Schneeguatln verlustiert.

Das Halleluja-Stangerl musste man drehen, bis die Schokoladenseite vorne war

Stichwort Christbaum: „O mei“, erinnert sich die Usch schmunzelnd, „das warn vielleicht oft so Halleluja-Stangerl.“ Unterhalb der Gassenhofer-Alm holte der Vater mit den Kindern beim Brennholzmachen auch den Baum. Sie hat immer noch den Blick ihres Vaters vor Augen („als ob er den Baum streicheln wollte“), als sie auf ein besonders schönes Exemplar einer kleinen Tanne deutete und meinte: „Das ist der Richtige.“ – „Nein“, antwortete der Vater bedächtig, „dann haben wir nämlich einen weniger.“ Wald, erklärt die Usch, war immer die „Sparkasse“ des Bauern. Dann lieber ein Halleluja-Stangerl, das man halt richtig hindrehen musste, mit der Schokoladenseite nach vorne. Abgeräumt wurde der Baum übrigens nicht zu Lichtmess, sondern dann, wenn er zu nadeln begann.

Ein Teller Plätzchen für jedes Kind

Nach der Stallarbeit rüstete man sich für den eigentlichen Heiligen Abend. Für die Kinder gab es Zopf, der zur Feier des Tages – die Usch schaut bedeutungsvoll – mit Zuckerguss bestrichen war. Und dann folgte die Bescherung. Die Mutter hatte gewöhnlich für jedes der Kinder einen Teller mit Plätzchen gebacken. Über den durfte das Kind selbst verfügen. Dazu gab es einen großen Gemeinschaftsteller.

Eine neue Perücke für die Puppe - aus den Haaren der Mutter

Und die Geschenke? Anziehsachen und Kleinigkeiten, so erinnert sich die Mesmer-Usch und deutet auf eine Puppe in der Ecke ihres Wohnzimmers. Für das ziemlich noble Spielzeug (wohl das Geschenk einer Urlauberin, die Usch erinnert sich nicht mehr) fertigte ihr Mutter zu Weihnachten eine neue Perücke, und zwar aus ihrem eigenen Haar. Die Puppe, so die Usch, sei aber immer nur „zum O’schaugn“ gewesen. „Da habe ich schon jedes Mal fragen müssen, ob ich sie anlangen darf.“ Zum Spielen im Alltag musste es auch ein von der Mutter gefertigter „Hansl“ tun.

Der Vater bekam die Socken vom Vorjahr noch einmal geschenkt

Gab es auch Geschenke für die Eltern? Die Mesner-Usch muss lachen. Am Platz des Vaters lag einmal ein Paar Socken, das er schon im vergangenen Jahr bekommen hatte. „Das kenn’ ich doch“, habe er gutmütig gelacht. An ein Präsent des Vaters an die ganze Familie erinnert sich die fast Hundertjährige noch sehr genau. Unter der Krippe hatte der Vater, versteckt unter einem Tuch, ein „Grammola“, einen mechanischen Vorläufer des Plattenspielers, versteckt. Just in dem Moment, als die Familie die Weihnachts-Szenerie bewunderte, startete das Lied „Stille Nacht“. „Mei, war des schee.“ Nicht einmal die Mutter habe davon gewusst.

Die Usch als Kleinste bediente auch die kleinste Glocke

Die Mette begann in Wackersberg um 24 Uhr. Die Familie hatte schon zeitig zuvor aufzubrechen. Der Vater hatte als Mesner den Gottesdienst vorzubereiten. Und die Kinder waren eingespannt, um die fünf Glocken zu läuten. Die Usch als kleinste bediente auch die kleinste Glocke, die sogenannte Sterbeglocke. Nach der Mette musste die Kirche noch aufgeräumt werden, bevor der Vater nach Hause kam und noch ein kleines Mahl mit Suppe, Blut- und Leberwürsten eingenommen wurde.

Die Kühe wurden an Heiligabend mit Weihwasser besprengt

Mit dem späten Beginn der Mette kann die Usch auch heute noch nicht viel anfangen. Die Kirche sei eisig kalt gewesen. Die Gottesdienstteilnehmer hätten alle gewusst, dass sie um 5 Uhr wieder raus müssen, um das Vieh zu versorgen. Der erste Weihnachtsfeiertag sei also meist von großer Schlafbedürftigkeit geprägt gewesen. Und natürlich einem Festessen, für das der Vater selbst die eigene Sau geschlachtet hatte. Im Mesmer-Hof wurde auch selbst geräuchert. Zu dem Festessen waren auch die Nachbarn, denen es nicht so gut ging, eingeladen.

Der seltene Festschmaus führte übrigens nicht selten zu einem verdorbenen Magen, erzählt die älteste Wackersbergerin. Auch ans Vieh wurde an Weihnachten gedacht. In manchen Ställen, sagt Hueber, wurden die Kühe an Heiligabend mit Weihwasser besprengt und gesegnet. Mitunter, sagt sie, habe man dafür auch ein „Räucherfassl“ verwendet. (Christoph Schnitzer)

