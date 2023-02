Hochwasserschutz am Arzbach erfordert Straßensperrung

Von: Felicitas Bogner

Auf eine mehrwöchige Sperrung der Alpenbadstraße müssen sich die Arzbacher im Sommer einstellen. Eine Behelfsbrücke für Autos soll nahe der Fußgängerbrücke errichtet werden. Die Fläche für die Einrichtung der Baustelle ist bereits eingezäunt (rechts). © arndt pröhl

Die Alpenbadstraße in Arzbach wird im Sommer für den Verkehr gesperrt. Das Wasserwirtschaftsamt errichtet aber eine Behelfsbrücke. So wird unter anderem der Betrieb des Freibads gesichert.

Arzbach – Auch wenn der Arzbach zeit- und stellenweise harmlos wirkt, entfaltet er bei hohem Wasserstand eine gewaltige Wucht. Im Falle eines Hochwassers kann der Wildbach aus den Bergen Gebiete in den Ortsteilen Arzbach und Schlegldorf überfluten. Um zu verhindern, dass es erneut zu Überschwemmungen – wie etwa im Sommer 1990 – kommt, steht die Fertigstellung des Hochwasserschutzes am Arzbach in diesem Jahr wie berichtet ganz oben auf der Agenda des Wasserwirtschaftsamtes Weilheim (WWA).

Arbeiten zur Sanierung starten im Frühjahr

„Sobald im Frühjahr der Schnee und Frost weg sind, werden wir mit den Arbeiten beginnen“, sagt Franziska Marten vom WWA. Sie ist die zuständige Sachgebietsleiterin für Wasserbau und Gewässerentwicklung. Dass am Arzbach neben der Alpenbadstraße im gleichnamigen Wackersberger Ortsteil Arbeiten anstehen, lässt sich bereits erahnen: Kurz vor dem Freibad wurde eine Fläche für die Baustelleneinrichtung angelegt. „Die anstehenden Maßnahmen betreffen den Abschnitt des Baches von der Hauptstraße weg bis zum Freibad“, erklärt Marten. Dort soll zwischen dem Bach und der Straße eine Schutzwand gebaut werden.

Anlieger bekommen dann genaue Infos

Während der Durchführung der Arbeiten ist an der Alpenbadstraße eine Straßensperrung nötig, bestätigt die Sachgebietsleiterin auf Nachfrage unserer Zeitung. „Es wird dann also nicht mehr möglich sein, von der Hauptstraße aus in die Alpenbadstraße einzufahren.“ Diese endet dann am Campingplatz, und es gibt keine Seitenstraße, die in die Straße am Bach einbiegt. „Daher werden wir auf Höhe der Fußgängerbrücke kurz vor dem Freibad eine Behelfsbrücke für eine Verkehrsumleitung einrichten“, erklärt Marten das Vorgehen. Ab dort werde der Verkehr über die Brücke auf die andere Straße des Arzbachs gelenkt. Betroffen seien von der Maßnahme alle Bewohner der Alpenbadstraße sowie das Freibad, das Hotel Benediktenhof und das Wirtshaus „Arzbacher Hof“. Den Gewerbetreibenden an der Straße hat das WWA laut Martens bereits Bescheid gegeben. „Die Anwohner werden per Einwurf informiert, sobald ein genaues Datum für die Straßensperrung feststeht.“.

Sperrung dauert zirka zwei Monate

Ein genauer Zeitraum für die Maßnahme könne noch nicht genannt werden. Marten: „Das ist abhängig davon, wann wir witterungsbedingt starten können und wie lange die Vorarbeiten dauern.“ Das WWA gehe grob davon aus, dass die Mauer erst im Sommer errichtet wird. Ab dann müssen sich die Anlieger auf eine circa achtwöchige Straßensperrung einstellen. „Wir gehen nicht davon aus, dass es zu großen Verkehrsstaus oder Verzögerungen durch die Umleitung kommt.“ Parallel dazu werden einige Meter weiter unten Richtung Isar am Arzbach die Arbeiten am Schussgerinne fortgesetzt. „Damit haben wir schon im letzten Herbst begonnen“, so Marten. Hier werden die Bachsole und das Ufer Stück für Stück erneuert.

