Hochwasserschutz am Arzbach: Straßensperrung beginnt am Mittwoch

Von: Felicitas Bogner

Teilen

Die letzten Arbeiten an der Behelfsbrücke gingen am Montag los. Ab diesem Mittwoch kann man einige Gebäude der Alpenbadstraße nur noch über die Brücke erreichen. © arp

Die Arbeiten zum Hochwasserschutz am Arzbach sind im vollen Gange. Am Mittwoch muss dazu ein Teil der Alpenbadstraße gesperrt werden. Die Umleitung erfolgt über den Bach.

Arzbach – Schon seit Monaten wird am Hochwasserschutz am Arzbach in Schlegldorf und in Arzbach gearbeitet (wir berichteten). „Bisher wurden die Mauern rechts und links des Gewässers, entlang der Tennisplätze und auf Schlegldorfer Seite, großteils fertiggestellt“, heißt es vonseiten des Wasserwirtschaftsamts in Weilheim (WWA). Nun ist der Abschnitt zwischen dem Freibad und der Staatsstraße dran. Damit geht eine Umleitung und Sperrung der Alpenbadstraße ab diesem Mittwoch einher.

Wasserwirtschaftsamt informiert Anwohner zwei Tage vor der Straßensperrung

Die Anwohner wurden am Montag über den Starttermin der Arbeiten am linken Ufer per Briefeinwurf vom WWA informiert. Ab jetzt kann man die Straße, in der unter anderem das Freibad, der Benediktenhof, der Arzbacher Hof und der Campingplatz liegen, nur noch über eine provisorische Behelfsbrücke, die über den Bach führt, erreichen.

„Die Firma Rest wird in den nächsten Tagen den Straßenasphalt entfernen und bachaufwärts schrittweise mit den Arbeiten an der Hochwasserschutz-Mauer entlang der Alpenbadstraße beginnen“, heißt es in dem Schreiben. Dafür werde der Verkehr zwischen der Hauptstraße und dem Fußgängersteg ab Mittwoch gesperrt. „Für die Anlieger ist die Zufahrt unter Einschränkungen meist möglich.“

Umleitung über Behelfsbrücke über Arzbach

Auch in einer Pressemitteilung informiert die Behörde über die Sperrung. „Der private und öffentliche Verkehr wird vorübergehend auf der Schlegldorfer Seite entlang des Arzbaches bis zur neu errichteten Behelfsbrücke oberhalb des Fußgängersteges geleitet.“ Durch diese Umleitung „bleiben das Alpenbad und der Arzbacher Hof auch weiterhin erreichbar“, heißt es in der Mitteilung. Zum weiteren Ablauf gibt das Wasserwirtschaftsamt Weilheim in der Mitteilung bekannt: „Die Fertigstellung der Straßen wird am Ende des Sommers zum Abschluss der Baumaßnahme erfolgen.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.