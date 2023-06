„Hoffe, dass wir so kollegial weiterarbeiten“: Wackersberger Bürgermeister zieht eine Halbzeitbilanz

Jan Göhzikd drei Jahre nach Amtsantritt

Von Felicitas Bogner schließen

Jan Göhzold ist seit drei Jahren der Bürgermeister von Wackersberg. Im Interview spricht er über seine harte Feuertaufe. In den nächsten drei Jahren sind der Neubau des Bauhofs und die Kinderbetreuung im Fokus.

Wackersberg – In den Gemeinderäten ist Halbzeit: Drei Jahre liegen seit den Kommunalwahlen 2020 nun hinter den Bürgermeistern und Räten, drei Jahre noch vor ihnen. Für den Wackersberger Rathauschef Jan Göhzold ist es seine erste Amtszeit. Zeit für eine Bilanz.

Herr Göhzold, Ihre erste Amtszeit ist nun zur Hälfte vorbei. Was kommen Ihnen zur Zwischenbilanz für Gedanken?

Ich habe mir die Frage selbst so noch gar nicht gestellt. Ich hoffe, dass die Arbeit im Gemeinderat so angenehm weitergeht wie bisher und wir die anstehenden Projekte gut bewältigen können.

Jan Göhzold: „Produktives Arbeiten und gutes Miteinander“

Das heißt, Sie sind mit der Arbeitsatmosphäre und Stimmung im Gremium zufrieden?

Absolut. Es ist ein produktives Arbeiten und gutes Miteinander – auch zwischen den Wählergemeinschaften. Da gab es nie Lagerbildungen oder Anfeindungen.

Sehen Sie einen Vorteil darin, dass es im Gemeinderat nur die Wählergemeinschaften Wackersberg-Arzbach und Oberfischbach gibt und eben keine politischen Parteien?

Grundsätzlich gibt es nichts gegen Parteien zu sagen. Und wenn jemand beispielsweise grün eingestellt ist, kann er diese Meinung bei Themen, die uns betreffen, auch kundtun. Ansonsten hat bundespolitisches Parteidenken in einem kleinen Gemeinderat nichts verloren. Ich bin sehr froh, dass wir hier keine Probleme haben und immer in der Sache diskutieren und entscheiden.

Im Wackersberger Gemeinderat fallen die meisten Entscheidungen einstimmig, es gibt selten hitzige Diskussionen...

Das stimmt. Und darüber bin ich auch froh. Wir haben viele Bauangelegenheiten und Bauanträge. Da ist es hilfreich, dass unser Bauausschuss top und präzise arbeitet und die meisten Anträge in der Gemeinderatssitzung nicht mehr viel Diskussionsstoff bieten.

Es gibt also gar keinen Punkt, in dem Sie hinsichtlich der Arbeit im Gremium Verbesserungspotenzial sehen?

Nein. Ich hoffe, dass wir die kommenden drei Jahre so kollegial und sachlich an den anstehenden Projekten weiterarbeiten können.

Kinderbetreuung und Bauhof im Fokus

Welche großen Projekte stehen denn bis zum Jahr 2026 an?

In erster Linie müssen wir an der Betreuungssituation arbeiten. In Planung ist eine gemeinsame Mittagsbetreuung mit Kindergarten und einer Krippengruppe. Dies soll in Form eines Neubaus in der Nähe der Grundschule in Höfen entstehen. Allerdings steckt die Gemeinde diesbezüglich noch in Grundstücksverhandlungen. Das zweite große Gemeindebauprojekt, das uns begleiten wird, ist der Neubau des Bauhofs an der Steinsäge. Hier stecken wir gerade in der Planung.

Bevor Sie im Mai 2020 Bürgermeister wurden, haben Sie in der Gemeinde als Kämmerer und Geschäftsleiter gearbeitet. Hat sich seither Ihr Leben stark verändert?

Ja. Die Arbeit als Bürgermeister ist deutlich mehr. Dazu trage ich eine größere Verantwortung. Aber mein Alltag ist auch vielfältiger, und ich erhalte in die verschiedensten Themen Einblick. Früher war ich sehr auf Zahlen fixiert. Privat werde ich, seit ich Bürgermeister bin, wesentlich öfter von den Leuten angesprochen.

Stört Sie das?

Eigentlich nicht. Aber es kommt darauf an, wie und in welchem Kontext. Meistens ist es total nett, und ich rede mit allen Bürgern gerne. Aber ich möchte mich nicht an der Supermarktkasse für Gemeinderatsbeschlüsse rechtfertigen oder über Bauanträge diskutieren.

Corona und Ukraine-Krieg als große Herausforderungen

Haben Sie sich das Bürgermeister-Dasein anders vorgestellt?

Nein. Aber ich habe natürlich weder mit der Corona-Pandemie in dieser Form noch mit dem Krieg in der Ukraine und seinen Auswirkungen gerechnet. Beides hat mich privat wie auch als Bürgermeister vor immense Herausforderungen gestellt. Immerhin bin ich auch Familienvater von zwei Kindern, die im Lockdown zu Hause waren, habe parallel einen Hausbau am Laufen gehabt und war frisch Bürgermeister.

Das war eine harte Feuertaufe. Hätten Sie all das vorher gewusst, hätten Sie sich dann nicht zur Wahl gestellt?

(lacht) Das ist jetzt schon sehr hypothetisch. Aber nein. Ich hätte mich trotzdem genauso entschieden.

Jan Göhzold: Asyl-Fragen führen zu Spannungen zwischen den Kommunen

Und mit welchen Herausforderungen haben Sie heute immer noch zu kämpfen?

Mit den Auswirkungen des Krieges in der Ukraine. Zum einen auf sämtliche Bauthemen mit Lieferengpässen und Co. Und zum anderen mit dem Thema Asyl, das leider nach wie vor starke Spannungen zwischen den Kommunen hier verursacht. Aber dieses Thema müsste bundespolitisch gelöst werden. Ansonsten denke ich, dass wir als Gemeinde unseren Part, was die Aufnahme und Platzkapazitäten für Geflüchtete betrifft, erfüllen. Die großen Städte und einige Kommunen leisten hier sehr viel. Es wäre schön, wenn alle kleinen Gemeinden diesbezüglich ihre Hausaufgaben machen würden.

Werden Sie sich bei der nächsten Wahl erneut als Bürgermeisterkandidat aufstellen lassen?

Dazu kann ich jetzt noch keine Aussage treffen. Die Familie steht für mich an erster Stelle, und die musste in den vergangenen Jahren stark zurückstecken. Ich muss sehen, wie sich alles bis zur nächsten Kommunalwahl entwickelt.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.