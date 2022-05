Josef Führholz aus Arzbach mit 70 Jahren gestorben

Von: Alois Ostler

Teilen

Sepp Frühholz (†) © A

Der Arzbacher Josef Frühholz, der vielen auch als „Schüsterl“ bekannt war, ist mit erst 70 Jahren gestorben.

Arzbach – „Unser Sepp war immer gut drauf und für alle da.“ So treffend beschreibt Witwe Erika Frühholz die Erinnerung an ihren Ehemann. Mit erst 70 Jahren ist Josef Frühholz gestorben. Eine überaus große Trauergemeinde hat dieser Tage am Arzbacher Friedhof Abschied vom „Schüsterl“ genommen.

Frühholz als Musiker bei Jung und Alt bekannt

„Josef Frühholz war ein umgänglicher Mensch, den man nie um etwas betteln musste“, sagte der Tölzer Stadtpfarrer Peter Demmelmair beim Requiem. In seiner Predigt erinnerte er an den Verstorbenen, der als Musiker bei Jung und Alt bekannt war. Ob Kinderfasching oder Kaffeenachmittag im Altenheim – der Sepp war als Alleinunterhalter überall gefragt. „Da mussten die Erika und die Kinder oft zurückstecken“, so der Seelsorger. „Wozu ist der Mensch auf Erden?“, fragte Demmelmair. Die Antwort der Kirchenbesucher hätte ihn interessiert – noch mehr als die Lehre im katholischen Katechismus: Der Mensch ist auf Erden, um Gott zu erkennen, ihn zu lieben, ihm zu dienen und mit ihm auf ewig glücklich zu sein.

„Der Sepp war immer gut drauf“

Der Mensch ist laut Demmelmair „immer auf der Suche nach etwas, das größer ist als er selbst“. Der spannendste Moment im Leben sei deshalb der Tod. Wer bereit sei, Gott zu dienen, „der ist ein Instrument im Bauplan Gottes“. Der Sepp sei immer bereit gewesen, „sich einspannen zu lassen und seine Talente einzusetzen“ – ob als Trainer auf dem Arzbacher Fußballplatz oder als Musiker bei Besuchen in Yffiniac. Die Partnergemeinde in der Bretagne war Sepp Frühholz vertraut. Er hat den Austausch mit den Freunden in Frankreich gerne begleitet, den seine Schwester Cilli Hundegger vorangetrieben hatte. Im Tod sind sie vereint. Beide starben durch Bauchspeicheldrüsenkrebs.

Kurz vor seinem 70. Geburtstag im vergangenen Spätsommer hatte der „Schüsterl“ die schreckliche Diagnose erhalten. Am „Weißen Sonntag“ ist er zuhause in den Armen seiner Frau friedlich eingeschlafen. Cilli wurde bereits 2015 zu Grabe getragen – auch mit erst 70 Jahren.

Über ein halbes Jahrhundert mit den Schützen ausgerückt

Zusammen mit den Vorständen des Handwerker- und Veteranenvereins legten die Antlaßschützenkompanie Wackersberg und die Freiwillige Feuerwehr Arzbach Kränze am offenen Grab nieder. „55 Jahre lang ist der Sepp lückenlos mit den Schützen ausgerückt“, sagte Hauptmann Hans Baumgartner und dankte ihm für diese Treue. Feuerwehr-Vorstand Georg Geisreiter würdigte das ehrenamtliche Engagement bei den Floriansjüngern. „Ganz besonders stolz war der Sepp, als neben ihm und seinen Buben auch die Enkel aktiv waren und damit drei Generationen bei der Feuerwehr stellten.“

Die Söhne und Enkelkinder hatte der Sepp immer gerne um sich. „Mit ihnen war er in Amerika und in vielen schönen Skigebieten unterwegs“, sagt Witwe Erika. „Auch wir beide haben zusammen viele schöne Reisen unternommen – das sind unvergessliche Erlebnisse, für die ich sehr dankbar bin.“

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.