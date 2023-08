Auf Mission in der Mongolei: Wackersberger Arzt schult Klinikpersonal

Hilfe zur Selbsthilfe: Knapp vier Wochen unterstützte Rainer Jurda die Ärzteschaft in einer mongolischen Privatklinik Dr. Tserenlkhamna und Dr. Lkhamsuren (li.) nahmen seine Ratschläge dankbar an. Reiner Jurda ist 1000. SES-Experte in der Mongolei Balanceakt zwischen China und Russland

SES-Experte berichtet

Von Felicitas Bogner schließen

Der Wackersberger Arzt Dr. Rainer Jurda ist wieder ehrenamtlich unterwegs: Diesmal gibt er Klinikpersonal in Ulaanbaatar Tipps zur medizinischen Behandlung von Patienten.

Wackersberg/Ulaanbaatar – Auch mit 79 Jahren ist der Wackersberger Arzt Dr. Rainer Jurda nicht davon abzuhalten, sich in Entwicklungs- und Schwellenländern zu engagieren. Nachdem er schon mehrmals für „German Doctors“ (ehemals „Ärzte für die Dritte Welt“) Einsätze – unter anderem in Kalkutta oder auf den Philippinen – hatte, ist er nun für den Senior Experten Service (SES) unterwegs. Dabei geht es weniger um die Grundversorgung und Behandlung von Patienten in schlecht entwickelten Ländern als um die Vermittlung von Fachwissen für Ärzte und Mitarbeiter im Gesundheitswesen. Von Mitte Juni bis Mitte Juli war Jurda dazu in der Hauptstadt der Mongolei, in Ulaanbaatar, und unterstützte die Kollegen vor Ort in einer orthopädischen Rehaklinik.

Wackersberger Arzt (79) für Senior Experten Service in der Mongolei

„2019 war ich für SES bereits in China und nun in der Mongolei“, sagt der Wackersberger. Bei „German Doctors“ gibt es eine Altersgrenze. „Die habe ich vor vier Jahren bereits erreicht, außerdem haben die dort genügend Nachwuchs“, erklärt Jurda seinen Wechsel. Alle SES-Einsätze folgen dem Prinzip der Hilfe zur Selbsthilfe. Das Ziel ist der Wissens- und Erfahrungstransfer zur Verbesserung der Zukunftsperspektiven anderer.

So war der Orthopäde und Unfallchirurg mit viel Berufserfahrung in der Rehabilitationsmedizin der perfekte Experte für die sich im Wachstum befindende Privatklinik „Reha Med Clinic“ in Ulaanbaatar. „Eigentlich hatte ich erstmal keinen Auslandseinsatz mehr geplant, aber das hat einfach gut gepasst.“ Ganz unverhofft ist er auch zum Jubilar geworden: Seit 29 Jahren schickt der SES Experten in die Mongolei. Jurda war der 1000. – dazu wurde ihm sogar vom deutschen Botschafter gratuliert.

SES-Prinzip: Hilfe zur Selbsthilfe

Sein vierwöchiger Aufenthalt in der Hauptstadt habe ihm gut gefallen, meint er. „Ich hatte ein Apartment, das nur 20 Minuten zu Fuß von der Klinik entfernt war“, berichtet er. „Positiv überrascht war ich, dass die Kollegen vor Ort eine recht fundierte Ausbildung haben.“ Somit habe man eine gute Grundlage gehabt. „Ich hatte weniger mit den Patienten zu tun als mit den Ärzten, sie waren sehr wissbegierig und aufgeschlossen gegenüber meinen Verbesserungsvorschlägen.“

Der Wackersberger Arzt erklärte den mongolischen Kollegen einige Behandlungsstandards aus Deutschland, deren Einführung in der Klinik sinnvoll wäre. „Mit Blick darauf liegen sie schon weit hinter dem, was für uns normal ist.“ Beeindruckt habe ihn die „große Bereitschaft, unsere westliche Medizin zu übernehmen“. Beispielsweise haben die Ärzte vor Ort wenig bis kaum Erfahrung mit Spritzentechniken oder manueller Therapie durch den Arzt am Patienten, bemerkte der 79-Jährige.

Rainer Jurda ist 1000. SES-Experte in der Mongolei

Der Fachkräftemangel im Gesundheitswesen sei auch in der Mongolei ein Problem. „Sie haben einige ausländische Arbeitskräfte aus Südkorea, Russland und China.“ Der Grund für den Mangel sei ein ähnlicher, wie in Deutschland. „Man verdient nicht gerade gut.“ Ein Arzt bekomme im Durchschnitt zwischen 500 und 700 US-Dollar pro Monat. Die Lebenshaltungskosten seien nicht gering. „Ein Liter Milch kostet dort beispielsweise 1,30 Dollar, und auch Benzin kostet recht viel.“ Der Verdienst der Pflegekräfte sei noch niedriger. Die geografische Nähe zu Russland würde man deutlich spüren, sagt Jurda. „Es leben viele Russen in der Mongolei, und die Menschen verhalten sich sehr defensiv, was das aktuelle politische Geschehen betrifft.“ Weil die Mongolei zwischen den Großmächten Russland und China liege, versuche das Land, mit beiden Grenznachbarn gut auszukommen. „Man spürt, dass das ein Balanceakt ist. In den Medien wird auch total neutral über den Krieg in der Ukraine berichtet.“

Balanceakt zwischen China und Russland

Für das Klinikpersonal gilt es nun, das neuerlernte Wissen anzuwenden. „Es geht auch viel um den Ausbau der Klinik. Sie wurde erst im Jahr 2019 gegründet und ist noch mitten im Wachstum“, berichtet Jurda. Aktuell sei Platz für fünf bis sechs stationäre Patienten. „Und es waren durchschnittlich bis zu 20 ambulante Patienten täglich da.“ Es gebe eine staatliche Krankenversicherung, aber auch viele Selbstzahler seien in der kleinen Klinik gewesen. Jurda: „Das sind dann schon eher besser situierte Leute.“

Ob der Wackersberger noch einmal nach Ulaanbaatar reisen wird, steht noch in den Sternen. Zunächst sollen die Kollegen in der Mongolei versuchen, selbst mit dem neuerlernten Wissen klarzukommen. In ein paar Wochen werde man dann sehen, ob und wie das klappt – und natürlich auch, ob die finanziellen Mittel für einen zweiten Einsatz gegeben sind.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.