Kinder aus Hagel-Gemeinden dürfen am Blomberg kostenlos rodeln

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Am Blomberg gibt es für Kinder aus den Hagelgebieten eine besondere Aktion. © BLomberg

Schöne Aktion am Blomberg: Am Freitag, 8. September, dürfen Kinder aus hagelgeschädigten Gemeinden im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen kostenlos rodeln.

Wackersberg – Nach dem Hagel-Unwetter am letzten Augustsamstag möchte die Blombergbahn ein Zeichen der Solidarität setzen. Alle Kinder unter 18 Jahren aus den betroffenen Gemeinden Bad Heilbrunn, Benediktbeuern, Bichl, Gaißach, Jachenau, Kochel, Lenggries und Wackersberg sind eingeladen, einen besonderen Tag am Blomberg zu erleben und zwar an diesem Freitag, 8. September. Die Kinder dürfen kostenlos entweder die Sommerrodelbahn oder den Blomberg-Blitz hinuntersausen. „Wir möchten, dass ihr euch sorglos amüsieren könnt, daher ist diese Aktion eine kleine Geste, um eure Herzen zu erfreuen“, heißt es in der Pressemitteilung.

Nicht vergessen: Ausweis zum Aktionstag mitbringen

Die Blombergbahn weist darauf hin, dass Kinder unter acht Jahren eine erwachsene Begleitperson brauchen. Diese dürfen an diesem Tag ermäßigt fahren. Die Aktion läuft am Freitag zwischen 10 und 17 Uhr. Ganz wichtig: Bitte einen Ausweis mitbringen und vorzeigen.

Eine ähnlich schöne Aktion hatte es vor wenigen Tagen auch schon im Benediktbeurer Freibad gegeben. Dort sorgten Ehrenamtliche der Wasserwachten, aber auch Mitarbeiter der Gemeinde dafür, dass die Mädchen und Buben einen Tag ohne Sorgen verbringen durften.

Das Hagel-Unwetter am 26. August hatte verheerende Schäden in einigen Gemeinden im Landkreis angerichtet. 2600 Gebäudeschäden zählte die Feuerwehr. Über 1200 Einsätze hatten die Ehrenamtlichen an jenem Samstag und den Tagen danach zu absolvieren gehabt.

