Kindergarten in Arzbach schafft eine zusätzliche Gruppe durch eigenes Konzept

Von: Felicitas Bogner

Teilen

Gabi Scheifl und Daniela Wiegele freuen sich, dass ihr Konzept bei Kindern und Eltern sehr beliebt ist. Die Kinder sind gerne draußen, bei zu schlechtem Wetter finden sie Unterschlupf in der Blockhütte. © arndt pröhl

Der Kindergarten in Arzbach hat ein einzigartiges Modell: Die Gruppen sind abwechselnd drinnen und komplett draußen. So konnte eine Gruppe mehr geschaffen werden.

Arzbach – Der Kindergarten im Wackersberger Ortsteil Arzbach hat ein im Landkreis bisher einzigartiges Konzept. Die 75 Kinder – aufgeteilt in drei Gruppen – sind jeden dritten Monat für vier Wochen komplett draußen an der frischen Luft. Dafür hat der Kindergarten Isarbiber ein großes Gartenareal mit Schutzhütte – von der Gemeinde als Träger zur Verfügung gestellt. Die kleinen Entdecker sind aber auch viel in den nahe gelegenen Wäldern und an der Isar unterwegs. Das Konzept hat sich Gabi Scheifl aus dem Leitungsteam des Kindergartens ausgedacht. Nach einer Umgewöhnungsphase kommt es mittlerweile auch richtig gut an – bei Groß und Klein.

Anfängliche Skepsis bei Eltern mittlerweile verflogen

„Manche Eltern waren erst etwas skeptisch“, sagt Gabi Scheifl. „Es herrschte etwas Unsicherheit, da wir uns das Konzept selbst ausgedacht haben. Sprich: es war etwas ganz Neues und dazu gab es keinerlei Erfahrungswerte von anderen Kindergärten.“ Im September 2021 wagte der Arzbacher Kindergarten dennoch den Sprung ins kalte Wasser. „Wir haben das Konzept pädagogisch genau ausgearbeitet und dann probeweise umgesetzt“, berichtet Daniela Wiegele. Nun, 2,5 Jahre später, könne es sich keiner mehr anders vorstellen.

„Wir merken deutlich, dass es den Kindern Spaß macht. Sie sind total gerne draußen. Und nach den vier Wochen im Außenbereich, freuen sie sich auch wieder auf die zwei Monate, in denen sie in ihrer Gruppe überwiegend im Kindergarten drinnen spielen und basteln“, meint Wiegele.

Kinder bei jedem Wetter an der frischen Luft - Schutz in Hütte bei Unwetter möglich

Der Außenmonat werde dabei so abwechslungsreich, wie es das Wetter und die Jahreszeit zulässt, gestaltet. „Wir sind viel an der Isar unterwegs oder erkunden die nahe gelegenen Wälder“, schildert Scheifl. „Wenn das Wetter zu schlecht für solche Ausflüge ist, gehen wir in unsere Blockhütte.“ Hier finden die 25 Kinder samt Erzieher dann Unterschlupf bei starkem Regen oder Sturm.

Anfangs hätten einige Eltern Sorgen gehabt, ob es ihrem Kind guttue, bei jedem Wetter den gesamten Vormittag draußen zu verbringen, berichtet Scheifl. Manche hätten laut den Erzieherinnen auch befürchtet, dass zu viel verschiedene Kleidung gebraucht werden würde und das Kind dreckig nach Hause kommt. „Aber nach und nach sind alle Zweifel verflogen und die Eltern haben die positiven Aspekte gemerkt“, meint Scheifl.

Elternbeirat: „Gute Sache für das Immunsystem und für die Entwicklung der Kinder“

Felix Lutterbach vom Elternbeirat kann das bestätigen. „Mittlerweile sind alle Eltern von dem Konzept überzeugt“, sagt er gegenüber unserer Zeitung. Auch sein vierjähriger Sohn sei im Arzbacher Kindergarten und damit sehr glücklich. „Wenn seine Gruppe gerade die zwei Monate drinnen war, freut er sich wieder richtig auf die Außenphase“, sagt Lutterbach. „Dazu ist die viele frische Luft eine gute Sache für das Immunsystem und für die Entwicklung der Kinder“, ist er überzeugt. „Mein Sohn ist auch immer wieder total begeistert, was sich die Erzieherinnen ausdenken. Beispielsweise machen sie manchmal an einer Feuerstelle vor der Blockhütte Stockbrot. Das ist für Kinder schon eine wirklich schöne Sache.“

Auch die zweifache Mutter Magdalena Fuchs ist begeistert von der Idee. „So muss man sich nicht entscheiden, ob man sein Kind in einen normalen Kindergarten oder Waldkindergarten anmeldet“, sagt sie. „Beides hat seine Vorteile, und wir haben daraus jetzt eine gute Kombination“, meint die Lehrerin aus Arzbach. Den Außenmonat würde man den Kindern deutlich anmerken. „Sie sind mittags dann immer erschöpft, aber im positiven Sinn. Sie haben sich an der frischen Luft gut ausgepowert.“

„Lernen ist draußen intensiver und authentischer“

Noch dazu sehen sowohl Fuchs als auch Lutterbach einen großen Vorteil mit Blick auf die raren Kindergartenplätze im Landkreis. „Durch das Konzept konnte eine Gruppe mit 25 Kindern mehr geschaffen werden“, da innen ja nach wie vor immer nur zwei Gruppen beherbergt werden müssen“, erklärt Fuchs. Scheifl ergänzt: „Wir hatten großes Glück, dass die Gemeinde uns das große Grundstück zur Verfügung gestellt hat.“

Das Leitungsteam des Kindergartens ist dazu von den Vorteilen mit Blick auf die Entwicklung der Kinder überzeugt. „Die Kinder bewegen sich in der Außenphase deutlich mehr und man merkt, dass sie dadurch auch bewegungsfreudiger werden“, sagt Scheifl. Dazu würden sie von klein auf einen respektvollen Umgang mit der Natur nahegebracht bekommen. „Auch das Lernen ist draußen intensiver und authentischer. Im Wald gibt es immer viel zu entdecken. Das ist freilich etwas anderes, wie wenn wir beispielsweise einen Regenwurm nach drinnen bringen“, meint Wiegele. Überdies würden die Kinder lernen, flexibel auf sich ändernde Begebenheiten einzugehen. „Beispielsweise wenn das Wetter umschwenkt“, führt Scheifl aus. Nach knapp drei Jahren sind sich Eltern und Erzieher einig: Das Isarbiber Sondermodell hat Zukunft.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.