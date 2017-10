Kleines Kraftwerk im eigenen Garten

Drei Jahre lang tüftelte Hans Rieger an einer Lösung. Leicht war es nicht. Aber zusammen mit dem Lebensgefährten seiner Tochter hat er es schließlich geschafft, dem Wasserrad in seinem Garten Strom zu entlocken. Seitdem zahlt er keinen Cent mehr für die Ausflüge mit seinem Elektromobil.

Wackersberg – Wenn Hans Rieger aufwacht, hört er es gurgeln und platschen. „Das macht mich happy“, sagt der Wackersberger. Nicht nur, weil es irgendwie nach Urlaub klingt. Sondern weil der 76-Jährige weiß: Das Wasserrad in seinem Garten an der Steinsäge produziert gerade den Strom für seinen „Porsche“.

Sein Porsche, das ist in Wirklichkeit ein Elektromobil, wie es Senioren zum Beispiel zum Einkaufen benutzen. Weil das Gefährt feuerrot ist, brachte Rieger das Schild des bekannten Sportwagen-Herstellers an. Ganz so schnell wie ein Porsche fährt das Ding aber natürlich nicht: Mit maximal 15 Stundenkilometern kann Rieger in die umliegenden Ortsteile fahren, nach 40 Kilometern ist Schluss. Dafür muss Rieger keinen Cent für seine Ausflüge bezahlen.

Drei Jahre lang hat Rieger jede freie Minute in seinen Traum investiert, das Wasserrad in seinem Garten zur Stromproduktion zu nutzen. Allein, sagt er, hätte er es nicht geschafft. Spezl Andreas Disl aus Wackersberg kümmerte sich um die mechanischen Herausforderungen. Elektro-Meister Alfred Bäck, der Lebensgefährte von Riegers Tochter, brachte sein Fachwissen ein. „Ich hätte nie gedacht, dass es so schwierig ist“, gibt Bäck zu. Zumal es sich um ein „Low-budget-Projekt“ handelt. 30 000 Euro haben die Männer in die Mechanik und die Elektrik investiert – relativ wenig Geld im Vergleich zu den Baukosten für eine professionelle Wasserkraftanlage.

Sieben Kilowatt pro Tag erzeugt das Wasserrad mit einem Durchmesser von 3,5 Metern – zu wenig, als dass sich ein Vertrag mit einem Stromanbieter lohnen würde. Da auch die meisten Geräte deutlich mehr benötigen, speichert Rieger den Strom in Batterien. Sie befinden sich unter dem Sitz des Elektromobils, mit dem Rieger bei schönem Wetter fast täglich unterwegs ist.

Das Thema „Wasser“ faszinierte den 76-Jährigen schon immer. „Als gebürtiger Walchenseer habe ich schon als Bub rumgebastelt“, erzählt Rieger. Später machte er sein Hobby zum Beruf, arbeitet als technischer Angestellter bei der „Versuchsanstalt für Wasserbau“ in Obernach. Bei der Deponie in Greiling war Rieger unter anderem für das Thema Sickerwasser zuständig.

Dass er es nun geschafft hat, den Einbach zur Stromgewinnung zu nutzen, macht ihn spürbar stolz. Rieger würde sich wünschen, dass mehr Menschen seinem Beispiel folgen. Aber es ist nicht leicht, vom Landratsamt eine entsprechende Genehmigung zu erhalten, wie Rieger sie seit 1978 besitzt. „Und wer hat schon einen Bach im Garten“, sagt er und lacht.