Königsdorfer (45) stirbt bei Unfall: Polizei sucht Zeugen

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Polizei, Rettungsdienst und Oberfischbacher Feuerwehr rückten zur Unfallstelle aus. © arp

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall kam es am Donnerstagvormittag auf der Kreisstraße Töl 7. Da der Unfall-Hergang derzeit nicht ganz geklärt ist, sucht die Polizei nach Zeugen.

Wackersberg – Nach Angaben der Beamten befuhr ein 45-jähriger Mann aus Königsdorf gegen 9.25 Uhr die Kreisstraße 7 von Bad Tölz kommend in Richtung Königsdorf. Aus ungeklärter Ursache kam er mit seinem VW Golf alleinbeteiligt nach rechts von der Straße ab. Der Wagen kollidierte mit einem Baum und wurde in den Wald geschleudert. Der Fahrer erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.

Das Fahrzeug wird bei dem Unfall komplett zerstört

Der Aufprall war so heftig, dass das Fahrzeug beim Unfall komplett zerstört wurde. Für die Bergungsarbeiten und die Unfallaufnahme wurde die Kreisstraße für längere Zeit gesperrt. Es waren mehrere Streifen der Inspektionen Bad Tölz und Geretsried vor Ort. Unterstützt wurden die Beamten durch die Feuerwehr Oberfischbach mit acht Kräften.

Ermittlungen zum Unfall-Hergang: Polizei sucht Zeugen

Die Ermittlungen zum Unfallhergang werden von der Polizeiinspektion Bad Tölz geführt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0 80 41/76 10 60 zu melden.

