„Kramerwirt“: Neuer Pächter gesucht

Erst der Alpenfestsaal in Lenggries, jetzt der „Kramerwirt“ in Arzbach. Die großen Veranstaltungsstätten im Isarwinkel sind nicht leicht zu bewirtschaften. Kilian Wilibald ist auf der Suche nach neuen Pächtern für seinen „Kramerwirt“.

Gastronomie

Von Felicitas Bogner schließen

Nach vier Jahren zieht Wirtin Michaela Kurz einen Schlussstrich, sie verlässt 2023 den „Kramerwirt“ in Arzbach. Der Verpächter Kilian Willibald sucht bereits nach neuen Pächtern. Dabei hat er konkrete Vorstellungen.

Arzbach – Der „Kramerwirt“ in Arzbach ist der lebendige Mittelpunkt im Dorf und ein über die Landkreisgrenzen hinaus bekannter Veranstaltungsort. Seit vier Jahren führen die Berchtesgadenerin Michaela Kurz (55) und ihr Partner Hans-Dieter Kremkow (56) die Traditionsgaststätte. Eigentlich läuft ihr Pachtvertrag noch sechs Jahre. Aber Corona, Personalmangel und gesundheitliche Beschwerden haben das Wirtepaar zu der Entscheidung gebracht, bereits heuer aufzuhören. Der Besitzer des „Kramerwirt“, der Lenggrieser Bauunternehmer Kilian Willibald, sucht bereits nach neuen Pächtern.

Kurz: „Corona hat uns massiv zugesetzt“

„Es geht einfach nicht mehr“, sagt Michaela Kurz gegenüber unserer Zeitung. Sie und ihr Partner sind niedergeschlagen. „Wir haben hier motiviert begonnen, und es steckt sehr viel Potenzial im ,Kramerwirt‘‘“, unterstreicht Kurz. Aber: „Corona hat uns massiv zugesetzt.“ Der auf die Pandemie folgende Personalmangel in der Gastronomie habe sein Übriges getan. „Wir haben nach dem Lockdown kein qualifiziertes Personal gefunden. Viele, die in der Gastro gearbeitet haben, sind in andere Branchen gewechselt.“

Doch so schnell wollte Kurz nicht aufgeben. „Wir haben allerlei ausprobiert“, sagt sie, „zum Beispiel auch, für Veranstaltungen mit Leihköchen zu arbeiten.“ Aber: „Ein Leihkoch verlangt zwischen 45 und 64 Euro pro Stunde, das können wir nicht bewerkstelligen.“ Einige junge Frauen, die im Service waren, seien mittlerweile mit ihrem Studium fertig und würden keinen Nebenjob mehr brauchen. „Dazu haben sich die Zeiten geändert. Früher war es normal, dass Schüler und Studenten Geld dazu verdient haben. Heute legen die Eltern mehr Wert darauf, dass ihre Kinder die Zeit zum Lernen nutzen.“

„Bin gesundheitlich am Limit“

Die Folge des Personalmangels spürt Michaela Kurz am eigenen Leib: „Ich bin gesundheitlich am Limit. Zusammen mit meinem Freund habe ich die letzten Monate den Laden alleine geschmissen. Er im Service, ich in der Küche.“ Bei Veranstaltungen haben die beiden Unterstützung von befreundeten Rentnern bekommen. „Darüber waren wir sehr froh, aber langfristig kann das ja nicht die Lösung sein. Ich stehe immer über zwölf Stunden in der Küche. Nun leide ich unter diversen Gelenkentzündungen“, berichtet Kurz. „Ich kann mich aber nicht schonen, weil dann müssen wir zusperren.“ Irgendwann müsse man sich eingestehen, dass es keinen Sinn mehr macht, die Gaststätte weiterzuführen. „Wenn ich in ein paar Jahren am Küchenboden liege, hat auch niemand was davon.“

+ Nach vier Jahren geben sie auf: Wirtin Michaela Kurz und ihr Lebensgefährte Hans-Dieter Kremkow. © arp/A

Dank an Verpächter fürs Entgegenkommen

Nun hat sich das Paar mit dem Verpächter darauf geeinigt, den auf zehn Jahre angelegten Vertrag bereits nach spätestens fünf Jahren zu beenden. „Wir haben großes Glück, dass Kilian Willibald so entgegenkommend ist“, unterstreicht Kurz. Er habe während des Lockdowns sogar zeitweise die Pacht ganz erlassen. Das liege daran, dass ihm der „Kramerwirt“ ein Herzensprojekt sei, sagt Willibald: „Meine Oma war hier schon die Wirtstochter.“

Nun hoffen die Noch-Wirtin und der Besitzer, einen guten Nachfolger zu finden. Kein leichtes Unterfangen: „Eine so große Gaststätte zu führen, da muss man sich unternehmerisch gut auskennen“, sagt Willibald. Immerhin gehören zum „Kramerwirt“ die große Tenne mit bis zu 200 Plätzen, ein kleiner Veranstaltungssaal mit 90 und die Gaststube mit 50 Plätzen sowie ein Biergarten, der auf 120 Gäste ausgelegt ist. „Das muss man schon auch alles koordinieren können“, so Willibald. „Mir ist es wichtig, dass die diversen Veranstaltungen weiter stattfinden. Bei den Events vom KKK (KleinKunst Kultur, Anm. der Red.) angefangen bis zu den TV-Aufzeichnungen und Hochzeiten. Für all das ist der ,Kramerwirt‘ ein beliebter Ort.“

Willibald wünscht sich weiterhin alpenländische Küche

Was die künftigen Wirte betrifft, hat Willibald sehr genaue Vorstellungen: „Am liebsten wäre mir eine Familie. Immerhin gehört zu der Pacht auch eine große, schöne Wohnung mit sechs Zimmern.“ Es sei unabdingbar, dass die neue Wirtsfamilie in unmittelbarer Nähe wohnt. Denn: „Der ,Kramerwirt‘ soll ein klassisches Wirtshaus bleiben, mit Stammtischen, Vereinsfeiern und Co.“ Willibald möchte auch, dass die Karte alpenländisch bleibt. „Natürlich kann und soll der Wirt offen und kreativ sein mit veganen Gerichten oder anderen kulinarischen Einschlägen.“ Aber: „Aus dem Kramerwirt soll auch kein Krameros Wirtos werden“, sagt er und lacht. „Wir haben in der Umgebung viele Griechen, Italiener und Co., und das ist auch super. Aber hier in die Dorfmitte von Arzbach passt eine alpenländische Küche am besten. Es muss authentisch bleiben.“ Ein Pluspunkt für die Nachfolger sei, dass der „Kramerwirt“ brauereiunabhängig ist. „Der Wirt kann Schalten und Walten, wie er möchte.“

Bis neue Pächter gefunden sind, will Kurz das Wirtshaus weiterführen. „Ich kann innerhalb von sechs Wochen meine Sachen gepackt haben, sollten die Nachfolger früher als zum Jahresende anfangen.“ Wie es bei ihnen selbst weitergeht, stehe noch nicht fest. „Ich muss erstmal gesund werden, das ist das Wichtigste.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.