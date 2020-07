Unfall an Kreissäge: Familie möchte Helfern Danke sagen

Ein Lenggrieser schnitt sich bei einem Unfall an der Kreissäge einen Teil des Fingers ab - und erhielt Erste Hilfe von Unbekannten. Die sollen sich nun melden.

Update vom 7. Juli:

„Diesen Helfer hat der Himmel geschickt!“ Davon ist die Familie überzeugt, vor deren Haus in Arzbach am Samstag der Unfall passiert ist, bei dem ein junger Mann einen Teil seines Zeigefingers verloren hat. Der Unbekannte war mit zwei weiteren Radlern zufällig zur Stelle und hat sich als souveräner und umsichtiger Ersthelfer ausgezeichnet, so die Arzbacherin.

„Wir waren alle aus dem Häuschen“, sagt sie. Der Unbekannte habe indes vorbildlich Erste Hilfe geleistet, bis die Retter da waren. In der Aufregung habe man es versäumt, Kontakt aufzunehmen. Die Familie würde dem stillen Helfer deshalb gerne nachträglich danken und hofft auf einen Anruf unter 08042/2410.

Ursprüngliche Meldung vom 5. Juli:

Arzbach - Einen Teil seines rechten Zeigefingers hat ein Lenggrieser am Samstag beim Brennholzmachen in Arzbach verloren. Nach Angaben der Tölzer Polizei geriet der 21-Jährige gegen 11.40 Uhr aus Unachtsamkeit in die Kreissäge und trennte sich den Zeigefinger ab dem Mittelglied ab.

Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Unfallklinik nach Murnau gebracht. Ob der Finger wieder angenäht werden kann, ist nicht bekannt.

