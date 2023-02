Kurze Fahrt, langer Führerscheinentzug: Wackersberger nach Wiesn auf Roller erwischt

Von: Rudi Stallein

Teilen

Eine Trunkenheitsfahrt nach dem Oktoberfest landete nun vor dem Amtsgericht. © Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild

Ein Besuch auf dem Münchner Oktoberfest endete für einen Mann aus Wackersberg mit 4 Monaten Fahrverbot und 2000 Euro Strafe.

Wackersberg/Wolfratshausen – Sich nach einer Trunkenheitsfahrt mit seinem Alkoholkonsum auseinanderzusetzen, macht in jedem Fall Sinn. Um seinen Führerschein schneller wieder zurückzubekommen, dafür reichen ein paar Gesprächstermine bei der Caritas-Suchtberatung jedoch nicht aus. Das musste ein 57-jähriger Wackersberger erkennen, der gehofft hatte, Richter und Staatsanwalt durch sein positives „Nachtat-Verhalten“ zu einer Verkürzung der Sperrfrist bewegen zu können. Wegen fahrlässiger Trunkenheit im Straßenverkehr wurde der Angestellte am Wolfratshauser Amtsgericht zu einer Geldstrafe in Höhe von 2000 Euro verurteilt. Auf seinen Führerschein muss der Mann noch vier Monate verzichten.

Angeklagter will Roller als Laufrad benutzt haben

Als der Angeklagte am 21. September vorigen Jahres gegen 1 Uhr vom Oktoberfest heimkam, war ihm eingefallen, dass er seinem Sohn versprochen hatte, dessen Roller „wegzuschieben, nur ein paar Meter ums Eck“. Das habe er vor der Wiesn schon machen wollen, „aber da wurde die Zeit zu knapp“, sagte der Mann vor Gericht. „Im Nachhinein könnt ich mich…“.

Weil schieben nicht funktionierte, habe er sich auf das Mofa gesetzt und sei langsam die abschüssige Straße hinab. Den Motor habe er angemacht, um das Licht einschalten zu können. „Ich wollte was sehen und gesehen werden.“ Letzteres taten zwei Polizisten auf Streife, die die Fahrt stoppten, weil der Rollerfahrer keinen Helm trug. Weil der Wackersberger zudem eine leichte Fahne in die Nachtluft blies, wurde ein Atemalkoholtest gemacht. Ergebnis: umgerechnet etwa 1,24 Promille. Das Kleinkraftrad habe ein wenig geschwankt, erinnerte sich ein Polizist. Dass der Angeklagte nicht gefahren sei, sondern das Mofa „quasi als Laufrad benutzt“ habe, wie Verteidigerin Sophie Spiegel behauptete, konnte der Beamte nicht bestätigen.

Wackersberger nach Wiesn mit 1,24 Promille auf Roller erwischt

Während die junge Rechtsanwältin vehement dafür plädierte, zu prüfen, ob ihr Mandant durch seine selbst eingeleiteten Maßnahmen den Sinn der Maßregel (eine charakterliche Nachreifung, bewirkt durch einen mehrmonatigen Führerscheinentzug) nicht längst erfüllt habe, sah der Anklagevertreter dafür keinen Anlass. „Eine Führerscheinsperre trifft alle hart. Aber wenn der Führerschein so wichtig ist, dann muss ich ganz besonders aufpassen und darf so einen Scheiß nicht machen“, erklärte Staatsanwalt Thomas Ehemann. „Mehr gibt’s dazu nicht zu sagen.“

Auch Richter Helmut Berger sah im vorliegenden Fall keinen Anlass, vom Regelfall, der einen Führerscheinentzug von mindestens sechs Monaten bedeute, abzuweichen. „Die Maßnahmen, die der Angeklagte getroffen hat, sind ihm positiv anzurechnen, aber sie erfüllen nicht den Ausnahmecharakter, der eine Abweichung vom Regelfall ermöglichen würde.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.