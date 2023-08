Hagelunwetter hinterlässt Schneise der Verwüstung im Tölzer Land

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz, Felicitas Bogner

Teilen

Heftiger Hagel ging am Samstag in Lenggries, Arzbach und Teilen des Loisachtals nieder. © Scheder

Zerstörte Autos und Dachfenster, beschädigte Häuserfassaden, entlaubte Bäume: Das Hagelunwetter am Samstagnachmittag hinterließ eine Spur der Verwüstung im südlichen Landkreis.

Bad Tölz-Wolfratshausen - Es war gespenstisch: Noch um 19.30 Uhr waberte Nebel über die B13 im Bereich von Gaißach und Lenggries. Die Wiesen waren immer noch weiß von den Hagelkörnern, die gegen 16.30 Uhr niedergegangen waren. Am Straßenrand standen abgestellte Autos mit komplett zerstörten Scheiben. Blätter, Äste, Zweige bedeckten die Fahrbahn. Vorwärts kam man nur, weil zuvor bereits der Schneeräumer gefahren war.

In Arzbach erreichten die Hagelkörner die Größe von Tennisbällen. © Bogner

Baustelle am Arzbach geräumt, damit mehr Wasser Platz hat

Besonders schwer hatte der Hagel Arzbach, Benediktbeuern und erneut Lenggries getroffen, das erst vor vier Wochen einen Hagelsturm überstanden hatte. Schon wieder gingen tennisballgroße Hagelkörner nieder. Schäden gab es aber auch in Gaißach, Kochel und Bichl. Die Feuerwehren waren im Dauereinsatz. Auch aus dem Nordlandkreis rückten laut Stefan Kießkalt, Sprecher der Kreisbrandinspektion, Einsatzkräfte aus, um unter anderem in Arzbach zu helfen. Dort musste die Baustelle am Arzbach geräumt werden, „damit mehr Wasser durch den Bach fließen kann“, erklärte Kreisbrandmeister Christoph Goßlau. Aufgrund des angekündigten Starkregens könnte es sonst zu Überschwemmungen kommen.

Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.

Zum Glück gibt es bislang keine Meldungen über Verletzte

„Es gibt unzählig viele kleinere und größere Schäden an den PV-Anlagen, Dächern und Fenstern. Dazu gibt es einige auf Pkws gestürzte Bäume. Wir priorisieren gerade die Einsätze, es wird aber sicherlich eine sehr lange Nacht werden. Alle Wehren sind im Einsatz“, beschreibt er die allgemeinen Situation im Isarwinkel. „Bisher ist uns glücklicherweise noch kein Personenschaden bekannt.“

Campingplatz muss geräumt werden

Schwer getroffen hat es auch den Arzbacher Campingplatz . Er musste geräumt werden. „Alle Wohnmobile sind vom Hagel zerstört“, so Goßlau. Polizei, Notarzt und Feuerwehren mit insgesamt 30 Einsatzkräften wurden überdies zu einem Gasaustritt im „Arzbacher Hof“ alarmiert. „Eine Atemschutzgruppe ist dann mit Messgeräten in das Gebäude, aber die Geräte zeigten nur eine minimale Menge Gas an“, schildert der Tölzer Kommandant Thomas Fuchsgruber vor Ort. „Das Gebäude ist auch grundsätzlich nicht mit Gas versorgt, lediglich an der Schankanlage sind große CO2-Gasflaschen angeschlossen.“ Möglicherweise sei der Alarm durch Stromschwankungen ausgelöst worden, mutmaßt Fuchsgruber. Ob dies unmittelbar durch das Unwetter passiert ist, könne man noch nicht genau sagen.

An der Lenggrieser Pfarrkirche gingen die Scheiben zu Bruch. © Botzenhart

Fenster der Lenggrieser Pfarrkirche zerstört - Gottesdienste entfallen

Auch in Lenggries war am Nachmittag und Abend an vielen Stellen Blaulicht zu sehen, zahlreiche Einsätze liefen. Heftig getroffen wurde unter anderem die Pfarrkirche St. Jakob. Fenster sind zum Teil zerstört und wurden notdürftig abgedichtet, um Wasserschäden in dem Gotteshaus zu verhindern. Die Schäden sind aber so massiv, dass die Gläubigen via Aushang darüber informiert werden, dass an diesem Sonntag, 27. August, der Gottesdienst um 9.30 Uhr ausfallen muss.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.