Lenggrieser (21) gerät mit Hand in Kreissäge

Ein Moment der Unachtsamkeit kostete einen Lenggrieser am Samstag einen Teil seines Fingers.

Bad Tölz - Einen Teil seines rechten Zeigefingers hat ein Lenggrieser am Samstag beim Brennholzmachen in Arzbach verloren. Nach Angaben der Tölzer Polizei geriet der 21-Jährige gegen 11.40 Uhr aus Unachtsamkeit in die Kreissäge und trennte sich den Zeigefinger ab dem Mittelglied ab.

Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Unfallklinik nach Murnau gebracht. Ob der Finger wieder angenäht werden kann, ist nicht bekannt. sis

