Letzter Schritt für Hochwasserschutz am Arzbach

Von: Felicitas Bogner

Aktuell geht es bei den laufenden Maßnahmen um die Wasserhaltung im Arzbach. Das ist erforderlich, um im Trockenen arbeiten zu können.

Das Wasserwirtschaftsamt finalisiert die Hochwasserschutzmaßnahmen am Arzbach. Dieser hat eine lange Geschichte im Kampf gegen Wasserfluten.

Arzbach/Schlegldorf – Der Arzbach ist ein Wildbach aus den Tölzer Bergen. Er entspringt auf etwa 1400 Metern nahe der Probstalm. Auch wenn er zeit- und stellenweise harmlos wirkt, hat er bei hohem Wasserstand eine gewaltige Wucht. Im Falle eines Hochwassers kann er Gebiete in den Ortsteilen Arzbach und Schlegldorf überschwemmen. Um das zu verhindern, arbeitet das Wasserwirtschaftsamt Weilheim seit einigen Wochen an der Fertigstellung des Hochwasserschutzes. Der Auftrag dazu wurde vom Wasserwirtschaftsamt im September dieses Jahres vergeben. Mit der Maßnahme soll die Herstellung des Schutzes gegen ein Hochwasser, welches statistisch betrachtet alle 100 Jahre vorkommt, für den Wackersberger Ortsteil Arzbach sowie für den Lenggrieser Ortsteil Schlegldorf finalisiert werden. Einige Bürger werden die Bagger und Arbeiter dieser Tage schon gesehen haben.

Vorarbeiten für kommendes Frühjahr laufen

Bei den Bauarbeiten geht es darum, hydraulische Defizite entlang des Schussgerinnes zu beseitigen, teilt Behördenleiter Korbinian Zanker auf Anfrage unserer Zeitung mit. Um die angrenzenden Bauten im Bereich der Alpenbadstraße und unterhalb des Schwimmbads am linken Ufer sowie gegenüber dem Schwimmbad am rechten Ufer zu schützen, werden Schutzmauern errichtet. Aktuell laufen dazu die Vorarbeiten.

„Die eigentlichen Bauarbeiten für die Mauer werden planungsgemäß erst im März kommenden Jahres erfolgen“, so Zanker. Witterungsbedingt könne man in den Wintermonaten daran nicht weiterarbeiten. Bis Ende 2023 soll die Maßnahme komplett abgeschlossen sein.

Schutz am Arzbach hat eine lange Geschichte

Die Verbesserung des Hochwasserschutzes am Arzbach hat eine lange Vorgeschichte. „Schon seit Ende des 19. Jahrhunderts haben die Menschen zum Schutz der Bebauung örtlich Korrekturen am Bachlauf vorgenommen“, so Zanker. Ab 1958 seien systematische Ausbaumaßnahmen im Unterlauf erfolgt mit dem Ziel, die Stabilisierung der Gewässersohle zu erreichen und die schadlose Abführung der sich im Oberlauf lösenden Feststoffe bis zur Mündung in die Isar zu gewährleisten.

Ein schweres Unwetter 1990 bescherte dem Gebiet über 100 Millimeter Niederschlag in der Stunde. „Das mittransportierte Schwemmholz verlegte die Brückendurchlässe so, dass Teile der Ortschaften Schlegldorf und Arzbach und wichtige Infrastruktureinrichtungen sowie private Häuser auf dem Schwemmkegel überflutet und beschädigt wurden“, erinnert Zanker. In der Folge errichtete das Wasserwirtschaftsamt eine Murfang- und Geschiebedosiersperre. „Im Mittellauf wurde ein kombiniertes Wildholz- und Geschieberückhaltebauwerk in Form eines Rechens errichtet“, so Zanker. Zwischen Murfang und Rechen sind streckenweise Quer- und Längsbauwerke vorhanden, welche saniert wurden.

Aufgrund der Erfahrungen bei einem weiteren Hochwasserereignis 2005 musste der rund 1,2 Kilometer lange Gewässerabschnitt zwischen dem Wildholzrechen und dem bestehenden Schussgerinne mit zwei sogenannten Absturzbauwerken und drei Sohlrampen gesichert werden.

Versicherung ist für die Bürger sinnvoll

Mit diesen Maßnahmen sei es gelungen, das Geschiebe und das Totholz vom bebauten Bereich weitgehend fernzuhalten. Dennoch betont der Behördenleiter: „Einen 100-prozentigen Schutz vor Hochwasser gibt es nie. Wie uns viele Ereignisse in den vergangenen Jahren gezeigt haben, ist es immer sinnvoll, eine entsprechende Versicherung abzuschließen.“ Dennoch freue er sich, dass die Schutzmaßnahmen am Arzbach bald geschafft sind, so Zanker.

Unabhängig von den aktuellen Bauarbeiten wird seit diesem Sommer übrigens auch das Schussgerinne des Arzbachs unterhalb der Staatstraße 2072 saniert. „Diese Bauarbeiten sind erforderlich, um die altersbedingten Schadstellen der Verbauung zu beheben“, erklärt Zanker. Damit könne die dauerhafte Funktionsfähigkeit des Gerinnes gewährleistet werden.

