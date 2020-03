Mathias Kellner im KKK: Balsam für die Seele

Dieser Abend wird als ein legendärer in die Geschichte des Lenggrieser KKK eingehen. Es war eine der letzten Kulturveranstaltungen des Landkreises, bevor aufgrund der Virusmaßnahmen vorerst nichts mehr stattfindet.

Arzbach – Der Niederbayer Mathias Kellner war Balsam für seine Zuhörer, die sich in der Pause teilweise über Hamsterkäufe unterhielten. Der Liedermacher, Kabarettist und Schauspieler strapazierte die Lachmuskeln und berührte die Herzen mit seinen Balladen. Seine nächsten zehn Auftritte werden ausfallen. „Das trifft mich schon“, sagte er.

Umso dankbarer war er Veranstalterin Sabine Pfister und dem Publikum, dass der Abend noch stattfand. Die Stühle standen nicht direkt nebeneinander, am Eingang stand ein Desinfektionsmittel und die Handläufe waren gesäubert worden. Trotzdem war der Festsaal des „Kramerwirts“ in Arzbach voll besetzt. Pfister verkündete zu Beginn, dass bis Ende April alle Termine ausfallen.

Den Abend ließen sich weder Künstler noch Publikum verderben. Kellner, zu dessen Leben Gitarre und Lieder seit seiner Kindheit dazugehören, gab mit „Hädidadiwari“ einen rockigen Auftakt. Der Kabarettist setzte an zum Song, breitete dann aber stets ausführliche Geschichten aus. Er beschrieb in hinreißend niederbayerischer Manier, wie er in vergangenen Zeiten versuchte, seine heißgeliebten Hits wie „Hotel California“ oder „Don’t fear the reaper“ auf Kassette aufzunehmen. „Jedn Dog nach da Schui hob i drei Wocha lang vorm Radio g’wart, dass des Liad kummt“, erzählte er, und der Moderator versaute natürlich Anfang und Ende. Das waren gemeinsame Erfahrungen, wundervoll wieder hervorgeholt mit einem großartigen Humor.

Ein anonymer Kritiker im Internet, „Pinguin99“, sagte über seinen Gesang einmal, es klinge, als sterbe eine Katze. Kellner meinte dazu: „Was hat der wohl für Erfahrungen mit sterbenden Katzen? Die müssen auf jeden Fall schön klingen.“ Recht hat er. Der gelernte Schreiner besitzt eine warme, kräftige Stimme. Seine Erzählgabe machten seine Schilderungen einmalig, beispielsweise wie der männliche Teenager auf seine Klassenkameradinnen zu reagieren begann. Die hilflosen Buben auf der Tanzfläche, die beim gefürchteten Lied „Love hurts“ vom Zungenkuss der reiferen Mädchen schlicht überrollt wurden, brachte die Zwerchfelle mancher Zuhörerinnen fast zum Zerreißen. Eine niederbayerische Redensart lehrte er das Publikum: Weil seine Freunde ihm keine Chancen bei der Chefarzttochter einräumten, sagten sie zu ihm: „Des daschiabst du ned, was die dabremst.“

Die Lachmuskeln konnten bei seinen Balladen entspannen. Kellners „Geh hoam“ erzählte unter anderem vom Ende einer Liebe, tief berührend. Und „I bin a Löwenzahn“ darf wegen des Titels nicht unterschätzt werden. Gegen Ende spielte er beeindruckende, eigenständige Versionen von „Walking in Memphis“ und „Paula“ sowie sein bekanntestes Radiostück „iSong“. Mit begeistertem Applaus dankte ihm das Publikum.

Während der Viruskrise dürfen Künstler wie Mathias Kellner nicht mehr auftreten. Dabei täten sie so gut. (Birgit Botzenhart)

