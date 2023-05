Mit den Energiekosten steigen die Mitgliedsbeiträge beim SV Wackersberg-Arzbach

Geehrt: Für 50 Jahre Mitgliedschaft ehrte Vorstand Peter Willibald (re.) Christa und Klaus Seidl. © dh

Der Sportverein Wackersberg-Arzbach beschloss in der jüngsten Jahresversammlung einstimmig eine Erhöhung der Mitgliedsbeiträge. Die Vorstandschaft wurde zudem im Amt bestätigt.

Arzbach – Auch der Sportverein Wackersberg-Arzbach bekommt die steigenden Energiekosten zu spüren. Das war der Hauptgrund, weshalb SV-Chef Peter Willibald in der Jahresversammlung über eine Anhebung der Mitgliedsbeiträge abstimmen ließ. Ohne Gegenstimme sprachen die Anwesenden ihr Einverständnis aus. So zahlen Erwachsene jetzt 70 statt bisher 65 Euro, Kinder und Jugendliche 70 statt bisher 60 Euro. Somit zahlen die Erwachsenen und der Nachwuchs also die gleiche Summe.

Anhebung der Mitgliedsbeiträge wegen steigenden Energiekosten

Keine Veränderungen brachten die Neuwahlen, alle Amtsträger machen weiter. Der Vereinschef stellte jedoch klar: „Für mich sind es die letzten drei Jahre, dann ist Schluss.“ In seinem Rückblick bedankte sich Willibald nochmals bei der Hubertus-Altgelt-Stiftung, die ihre bisher schon geleistete Spende von 200 000 Euro für den Hallenbau um weitere 25 000 Euro aufgestockt hat. Auch der Zuschuss der Gemeinde wurde mit Blick auf den gestiegenen Baukostenindex erhöht. Statt der anfangs festgelegten 1,9 Millionen Euro steuerte die Kommune 2,28 Millionen bei. Zur Auslastung der Halle sagte der Vereinschef: „Abends sind die Zeiten sehr gut gebucht, tagsüber wäre jedoch noch einiges frei.“

SV Wackersberg-Arzbach: Vorstandschaft im Amt bestätigt

Markus Lechner, Leiter der Skiabteilung, freute sich über die Nutzung durch den Bayerischen und auch den Deutschen Skiverband: „Ski Deutschland weiß mittlerweile, wo Wackersberg liegt.“ Über die Fußballabteilung informierte Flori Willibald. Er beklagte einen weiterhin bestehenden Mangel an Jugendtrainern. Zugleich lobte er die Gründung einer Spielgemeinschaft der ersten und zweiten Mannschaft mit dem SC Gaißach in den höchsten Tönen: „Was Besseres hätte nicht passieren können.“

Gewählt: (hi.,v.li.) Stefan Willibald (Jugendleiter), Peter Willibald (Vorstand) und Benedikt Kloiber (Technischer Leiter) sowie (vo, v. li.) Klaus Pfluger (Schriftführer), Christine Probst (Kassier) und Alois Öttl (2. Vorstand). © dh

Erfreuliches vermeldete Klaus Hanus aus der Judoabteilung: „Wir haben bei den Frauen eine Kampfgemeinschaft mit dem TSV Teisendorf und dem TuS Prien geschlossen. Das Judoteam Oberland- Chiemgau kämpft in der Landesliga Frauen Pool B.“ Gerda Reimann-Robl berichtete über einen guten Zuspruch beim Eltern-Kind-Turnen. Zudem sei man dabei, die Damengymnastik wieder in Schwung zu bringen. Jugendleiter Stefan Willibald sah die Nachwuchsarbeit als vorrangige Aufgabe: „Sportlicher Erfolg ist dafür die beste Motivation. Ein Beweis dafür ist die spürbare Freude der Jugendspieler auf die erste Mannschaft.“ Der Kassenbericht von Christine Probst schloss trotz hoher Ausgaben mit einem Zugewinn. Offen blieb der Wunsch des Vorsitzenden: „Wir bräuchten dringend einen Wirt für das neue Kegelstüberl“, sagte Willibald. „Ich gebe gerne Auskunft.“

