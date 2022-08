Mit über zwei Promille am Steuer: Wackersberger wird aggressiv bei Kontrolle

Polizei

Von Felicitas Bogner

Durch seine gefährliche Fahrweise machte ein 60-jährige Wackersberger gleich zwei Menschen auf seine Trunkenheitsfahrt aufmerksam, die sich unabhängig von einander am Samstagnachmittag bei der Polizei meldeten.

Wackersberg/Bad Tölz – Wie die Beamten berichten, erregte der Fahrer eines Kleintransporters Aufsehen, indem er zunächst in Bad Tölz mehrere Male den Bordstein touchierte und zusätzlich auch ein Stück über den Gehweg fuhr. Eine Streife der Tölzer Polizeiinspektion konnte den 60-Jährigen schließlich nahe seiner Wohnanschrift – im Gemeindegebiet Wackersberg – feststellen.

Laut Polizeibericht ergab ein Atemalkoholtest des Mannes vor Ort einen Wert von über zwei Promille. Die Beamten untersagten dem Wackersberger also die Weiterfahrt, stellten seine Fahrzeugschlüssel sicher und ordneten eine Blutentnahme an. Weitere Ermittlungen ergaben überdies, dass der 60-Jährige bereits am 9. August in Steinberg (Tirol) wegen einer Trunkenheitsfahrt in Erscheinung getreten war. Sein Führerschein wurde dort bereits von der österreichischen Polizei beschlagnahmt.

In Klinik gebracht

Der Wackersberger verhielt sich in Bad Tölz gegenüber den Polizisten zunehmend aggressiv und leistete schließlich noch Widerstand gegen die Beamten. Aufgrund seines Zustandes und Verhaltens wurde er im Anschluss in einer Klinik untergebracht, schreibt die Polizei. Den Mann erwarten nun Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

