Modesta-Hilfe: Verein finanziert Schulbesuch und Nähkurse

Der Wackersberger Förderverein „Schwester-Modesta-Hilfe ermöglicht unter anderem 60 indischen Kindern aus den untersten sozialen Schichten eine Schulbildung. Diese Zahl soll steigen.

Wackersberg – Der Wackersberger Förderverein „Schwester-Modesta-Hilfe für Indien“ hat in der Hauptversammlung Rückschau auf das vergangene Jahr gehalten. Schwester Modesta, die mit bürgerlichem Namen Maria Bartl hieß, war eine Ordensfrau aus Wackersberg, die mit 26 Jahren den Namen Modesta (die Bescheidene) annahm. 1938 wurde sie in den Staat Bihar in Nordindien entsandt, um dort zusammen mit anderen deutschen Schwestern ein Kloster mit dazugehörender Mädchenschule zu errichten.

Christa Mertens, die Großnichte der Nonne, gründete 2014 zusammen mit weiteren Interessierten den Verein, dessen Hauptanliegen es ist, armen Kindern im Umkreis dieses Klosters eine umfassende Schulausbildung zu ermöglichen. In ihrer Jahresübersicht berichtete Christa Mertens, dass nicht nur die Spenden gestiegen sind, sondern auch die Mitgliederzahl, die nun 52 beträgt. Die jährlichen Schulgebühren – sie beinhalten die Kosten für zwei Schuluniformen, Schuhe, Socken, Bücher, Stifte und einen Schulranzen sowie Nachhilfestunden nachmittags – betragen pro Kind 140 Euro. Heuer können sich 60 Kinder aus den untersten sozialen Schichten täglich auf den Schulweg machen.

Eine Ausbildung für Mädchen ohne Schulabschluss

Der Verein hat nun beschlossen, die Zahl auf 70 zu erhöhen. Das bedeutet laut Mertens finanzielle Verantwortung über einen Zeitraum von acht Schuljahren. Ein weiteres Ziel ist es, jungen Mädchen und Frauen, die keine oder nur kurz die Schule besuchten, eine Ausbildung als Näherin zu ermöglichen. Im klostereigenen Nähzentrum gibt es 16 fußbetriebene Nähmaschinen. Gegen eine geringe Gebühr lernen die Mädchen das Zuschneiden von Stoffen und das Flicken von Kleidung. Der Kurs mit jeweils rund 25 Teilnehmerinnen dauert sechs Monate. Nach einer Abschlussprüfung erhalten sie ein Zeugnis, mit dem sie sich in Modebetrieben bewerben können oder an staatlichen Schulen als Lehrerin für die Schneiderei arbeiten können. Manche nähen im Kloster Schuluniformen für die 1600 Schüler. Die meisten machen sich selbstständig. Der Verein unterstützt sie dabei, indem er die Hälfte einer neuen Nähmaschine bezahlt. tk