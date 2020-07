Motorrad gerät auf Gegenfahrbahn, Wackersbergerin kann nicht ausweichen

Ein Motorradfahrer aus München ist am Samstag in Wackersberg gestürzt – mit Folgen für eine Autofahrerin aus Wackersberg.

Wackersberg – Laut Polizei war der 22-jährige Motorradfahrer gegen 14 Uhr auf der Staatsstraße 2064 von Wackersberg kommend in Richtung Königsdorf unterwegs. An der Einmündung nach Schwaig verlor er in einer leichten Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Der Mann rutschte über die Fahrbahn. Sein Motorrad rutschte ebenfalls – allerdings auf die Gegenspur. Dort stieß das Krad mit einem entgegenkommenden VW Polo einer Wackerbergerin (71) zusammen. Durch den Aufprall lösten die Airbags des Autos aus, wodurch die Frau leicht verletzt wurde. Auch der Motorradfahrer hatte sich bei dem Sturz leicht verletzt. Beide wurden mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Auto und Motorrad mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Oberfischbach kümmerte sich um die auslaufenden Betriebsstoffe. (sis)

Lesen Sie auch:

Nasenbeinbruch nach Angriff im Tölzer Rosengarten Lenggrieser (21) gerät mit Hand in Kreissäge

Flammen-Inferno in Bad Tölz: So erlebte eine Mutter die Unglücksnacht