Nach den Schäden im Winter: „Wald braucht Schongang“

Der Nassschnee im Winter, aber auch der viele Regen im Mai haben Spuren hinterlassen. Um eine Bestandsaufnahme der Schäden ging es jetzt im Wackersberger Rat.

Wackersberg–Auch Bergwanderer haben es längst bemerkt. Der Extremwinter 2018/19 und der anschließende Starkregen haben riesige Schäden hinterlassen. Grundlawinen und abfließendes Wasser haben vielerorts Hangrutsche und Muren ausgelöst, die den schützenden Boden mitgerissen und auch Steige und Fahrwege verwüstet haben. Völlig durchnässter Boden hat Wurzeltellern den Halt genommen, was Bäume abrutschen und umstürzen ließ. Durch den Schnee sind an unzähligen Bäumen die Kronen abgebrochen. Von den Schäden unmittelbar betroffen sind Almbauern und Waldbesitzer, die sich jetzt ans Aufräumen machen müssen – auch um die Ausbreitung von Holzschädlingen einzudämmen.

Wie es in der Gemeinde Wackersberg ausschaut, das machte Bürgermeister Alois Bauer in der jüngsten Gemeinderatssitzung anhand mehrerer Fotos deutlich. „Das Ausmaß der Schäden ist groß, und an Holzerträge ist momentan nicht zu denken“, betonte er nach Ortsbegehungen und einer ersten Bestandsaufnahme.

Insbesondere am Blomberg mit seinen instabilen sedimentären Flyschzonen gebe es jetzt viel Arbeit. Aber auch die Jagd nahm Bauer in die Pflicht. Sicher habe der harte Winter die Wildbestände dezimiert, aber die seien immer noch zu hoch, sodass nun weitere Schäden durch Wildverbiss drohen. Dadurch werde eine Verjüngung der strapazierten Bestände gefährdet. „Der Wald braucht jetzt erst einmal einen Schongang“, betonte Bauer. rbe

