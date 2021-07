Naturbewusst auf den Berg: „Null-Müll-Tour“ auf den Heiglkopf

Von Melina Staar schließen

Immer mehr Ausflügler stürmen die Berge im Isarwinkel und Loisachtal. Und die lassen jede Menge Abfall zurück. Um für diese Problematik zu sensibilisieren, luden Tölzer Land Tourismus und Alpenverein zu einer „Null-Müll-Tour“ auf den Heiglkopf ein.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Der Landkreis ist wahrlich gesegnet mit einer traumhaften Natur. Das sehen auch die zahlreichen Erholungssuchenden so, die sehr gerne in der Region Ausflüge machen. Doch nicht alle verhalten sich so, wie es wünschenswert wäre. Um auf das Thema der Müllproblematik am Berg aufmerksam zu machen, hatten Tölzer Land Tourismus, die DAV-Sektionen Tölz sowie München & Oberland und das Landratsamt Bad Tölz am Montag zur „Null-Müll-Tour“ auf den Heiglkopf eingeladen.

Corona-Lockdown hat den Besucherandrang noch einmal verstärkt

Wie aktuell die Problematik ist, verdeutlichte Wackersbergs Bürgermeister Jan Göhzold, der einleitende Worte sprach. „Wir haben in Wackersberg einiges an Problemen, nicht nur mit dem Müll, sondern auch mit anderen Hinterlassenschaften und dem Parken.“ Den Besucherandrang habe es schon vor den Lockdowns gegeben, sagte Franz Steger von der Unteren Naturschutzbehörde. Aber die Krise verstärkte die Tendenz noch einmal.

Deshalb sei man dankbar für die Kampagne „Naturschutz beginnt mit Dir“, die der Landkreis wie berichtet kürzlich startete. In die gleiche Kerbe schlägt die Kampagne „Obacht geben“ des DAV München & Oberland, wie deren Sprecher Markus Block erklärte. „Es geht darum auf sich, seinen Partner und die Natur zu achten.“ Wichtig sei dem DAV dabei die Vernetzung der Regionen am Alpenrand gewesen, „damit wir alle an einem Strang ziehen“. Das Ziel beider Kampagnen ist die Sensibilisierung für die Natur.

Wenn Tiere versehentlich kleine Plastikteile verschlucken, kann sie das das Leben kosten

Was passieren kann, wenn Müll in der Natur liegen bleibt, verdeutlichten Almbauer Alois Willibald und Kreisbäuerin Ursula Fiechtner. Wenn Tiere versehentlich kleine Plastikteile verschlucken, kann sie das das Leben kosten. „Wenn ich Müll liegen sehen, nehme ich den immer mit“, sagte Willibald. Auch sei im Vergleich zu früher nun ganzjährig Betrieb auf dem beliebten Wanderberg. Dies sei problematisch, wenn das weidende Vieh gestört oder durch Wiesen getrampelt werde.

Als Kontrollinstanz vom Landkreis sind seit einiger Zeit die Ranger unterwegs. Wie Franz Steger erklärte, gibt es derer zwölf. „Wir arbeiten schon lange mit Infotafeln, aber wichtiger ist es, wenn jemand die Leute persönlich anspricht.“ Von ihrer Arbeit berichteten dann auch Hans Adlwarth und Laura Schmidt. Letztere ist für den nördlichen Landkreis zuständig. „Beim Thema Müll gibt es keine Unterschiede, ob man am Berg ist oder an der Isar“, sagte sie. Die gebe es aber hinsichtlich der Art von Besuchern. An den Kiesbänken kommen ihr sehr viele Scherben unter, die von zahlreichen Feiernden stammen. Auch Zigarettenkippen seien problematisch. Bei ihren Touren verteilten die Ranger zuletzt auch mobile Aschenbecher an Raucher, um sie so dazu zu bewegen, ihre Zigarettenstummel nicht in der Natur liegen zu lassen. „Viele freuen sich darüber“, sagte Schmidt.

Nicht nur die Auswärtigen lassen ihren Müll in den Bergen zurück

85 Prozent der Personen, die von den Rangern angesprochen werden, würden positiv reagieren, sagte Hans Adlwarth. „Viele sind aufgeschlossen.“ Natürlich gebe es aber auch einige Unbelehrbare. „Die machen dann auch Feuer bei Waldbrandgefahr, weil’s ihnen halt gerade so passt.“ Müll trete sehr punktuell auf, erzählten die Isarranger. Und es seien keineswegs nur die Auswärtigen, die für Verschmutzungen in der Umwelt sorgen.

Um die Thematik so früh wie möglich anzubringen, sind die Ranger auch mit Schulklassen unterwegs, dies soll noch weiter ausgebaut werden. „Der Schlüssel ist die Kinder- und Jugendbildung“, sagte auch Friedl Krönauer vom Bund Naturschutz und Wolfgang Konold vom Landesbund für Vogelschutz pflichtete bei: „Die Schulen müssen da noch mehr aufklären.“

Auch der Wanderung auf den Heiglkopf wird Müll aufgesammelt

Bei der Wanderung am Montag hatten alle Teilnehmer Müllsäcke mitbekommen, denn zum Inhalt der Tour gehörte es auch, Unrat aufzusammeln. Allerdings war tatsächlich nur sehr wenig Abfall am Wegesrand zu finden: vereinzelte Hundekotbeutel und Plastikmüll wurde aber aufgehoben.

Einen Vorschlag zum Nachmachen hatte dann auch Christiane Danner von der Alpenvereinssektion Bad Tölz. Sie habe sich vorgenommen, bei jeder Wanderung mindestens ein achtlos weggeworfenes Stück Müll mitzunehmen. „Ich bin noch so aufgewachsen, dass man alles wieder mitnimmt, was man auf den Berg getragen hat.“ Aber gerade im vergangenen Jahr habe mit der Menschenmenge auch die Müllmenge zugenommen, wie sie beobachtet hatte.

Auch Obstschalen brauchen lange, bis sie verrotten

Einige Tipps zur Müllvermeidung auf dem Berg gab es auch von Markus Block. „Wenn man schon auf die Toilette muss, dann sollte man die Taschentücher wenigstens mitnehmen und beispielsweise sein Geschäft verbuddeln.“ Auch Obstschalen, vor allem Südfrüchte, bräuchten am Berg sehr lange, bis sie verrotten und sollten ebenfalls mitgenommen werden. Um Müll zu vermeiden sei es am besten, gar nicht erst welchen mit zu nehmen, sagte Franziska Loth, ebenfalls vom DAV München. Beispielsweise indem man Verpackungen gleich daheim lässt. Die Münchner Sektion bietet sporadisch Müll-Sammeltouren auf die beliebten Ausflugsberge an. „Die werden sehr gut angenommen“, sagte Loth.

Einen weiteren Appell gab es von Hannah Heither, Biodiversitätsbeauftragte am Landratsamt Bad Tölz. „Mit jeder Aktivität draußen sorgen wir dafür, dass der Lebensraum für viele Arten kleiner wird.“ Sei es durch das Verlassen von Wegen, durch das Freilaufen lassen von Hunden oder eben auch durch das achtlose Wegwerfen von Müll. Heither: „Wir können alle dazu beitragen, dass das anders ist. Schließlich sind wir alle draußen, um die Natur zu genießen.“

