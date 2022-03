Neue Ausflugsziele für Café-Liebhaber im Tölzer Land

Von: Andreas Steppan, Elena Royer

Melanie und Christian Schweiger betreiben ab 1. April das Café Schusterpeter in Arzbach. © arp

Der Frühling kommt und mit ihm neue Cafés. Im Isarwinkel werden Kaffee- und Kuchenliebhaber zukünftig voll auf ihre Kosten kommen – sei es bei einer duftenden Tasse frisch geröstetem Kaffee oder bei köstlichen Kuchen.

Arzbach/Reichersbeuern – An einer traditionsreichen Arzbacher Gastronomie-Adresse kehrt wieder Leben ein. Zweieinhalb Jahre stand das Café Schusterpeter in leer. Am Freitag, 1. April, startet der Betrieb mit neuen Wirten: Melanie und Christian Schweiger aus Großweil freuen sich auf die neue Aufgabe. Sie bringen Erfahrung als Hüttenwirte mit. Als „Liebe auf den ersten Blick“ bezeichnen die Eheleute das Café Schusterpeter. „Wir waren von der Örtlichkeit gleich sehr angetan.“ Weil der Isarradweg gerade einmal 100 Meter von der schönen Sonnenterrasse entfernt vorbeiführt, hoffen sie, dass bei ihnen viele Radfahrer, Wanderer und Spaziergänger einkehren. Genauso willkommen wie Ausflügler sind den Schweigers freilich einheimische Gäste. „Wir wollen Kontakt zum Dorf aufbauen – unser Dorf Großweil ist schließlich ungefähr genauso groß“, sagt Melanie Schweiger (44). „Wir würden uns freuen, wenn sich die Arzbacher bei uns zu einem Getränk zusammensetzen.“ Dass die Gäste der im gleichen Haus befindlichen, aber von den Verpächtern Claudia und Hans Benz jun. getrennt betriebenen Pension Schusterpeter im Café vorbeischauen, davon ist ohnehin auszugehen.

Nach über zwei Jahren Leerstand: Schusterpeter in Arzbach hat neue Wirte

„Unser Kerngeschäft ist Kaffee und Kuchen“, sagt Christian Schweiger (48). Den Kuchen backt seine Frau in der eigenen Backstube im Keller des Hauses. Heutzutage ist es für die Wirte selbstverständlich, auch auf besondere Belange einzugehen. Deswegen gibt es bei den Schweigers auch veganen und/oder glutenfreien Kuchen im Glas. „Wir wollen ja alle Gäste zufriedenstellen“, sagt Melanie Schweiger. Daneben wird es eine kleine Karte mit Brotzeiten geben. „Klassiker“ wie Strammer Max oder Wurstsalat stehen zur Auswahl, aber auch kleine Gerichte, „die nicht so 08/15 sind“, wie Christian Schweiger sagt, etwa Lachsbrot oder marinierten Ziegenkäse. Lieferanten haben sich die Wirte in der Region gesucht, teils direkt in der Gemeinde Wackersberg. So kommt zu Beispiel das Eis vom Beindlhof. Ihre Liebe zur Gastronomie entdeckten die Schweigers vor rund 25 Jahren als Quereinsteiger. Erlernt hatten sie einst klassische Büroberufe. Er war Bänker, sie Industriekauffrau. Zuletzt führten sie fünf Sommer lang die Höllentaleingangshütte in Grainau.

Neue Schusterpeter-Betreiber bringen Erfahrung als Hüttenwirte mit

Das Café Schusterpeter in Arzbach wird für sie nun zur echten Familiensache: Sie bekommen – zumindest in den Semesterferien – tatkräftige Unterstützung von ihrem 21-jährigen Sohn und der „Schwiegertochter in spe“ sowie von der 19-jährigen Tochter. Daneben beschäftigen sie zwei Vollzeitkräfte und Aushilfen. Geöffnet sein wird das Café Schusterpeter mit seinen rund 110 Plätzen – neun Tische drinnen, acht draußen – in den bayerischen Schulferien täglich, ansonsten ist Montag und Dienstag Ruhetag.

Im Café „Beans and Leaves“ in der Gärtnerei Epp in Reichersbeuern rösten Nils Berghäuser (Foto) und Mario Großmann den Kaffee selbst. © arp

Inmitten von Blumen und Pflanzen kann man bald in Reichersbeuern Kaffee, Tee, Kuchen sowie kleine Snacks genießen. Nils Berghäuser (39) und Mario Großmann (47) wollen schon bald in der Gärtnerei „Epp’s BlumenCult“ die „Beans & Leaves Kaffeemanufaktur“ eröffnen. Ein genaues Datum stünde aktuell noch nicht fest. Beide hegten schon lange den Traum vom eigenen Café und bringen über 20 Jahre Erfahrung als Gastronomen mit. Da kam es ihnen gelegen, dass sich auch die Epps ein Café in ihrer Gärtnerei wünschten. „Wir kennen die Epps schon länger“, erzählt Berghäuser. „Sie haben uns vorgeschlagen: Macht doch hier ein Café rein.“ Gesagt, getan. Vergangenes Jahr haben die Planungen begonnen, jetzt stehen Berghäuser und Großmann kurz vor der Eröffnung.

Neues Café in Gärtnerei Epp in Reichersbeuern

„Wir wollen unseren Gästen eine gute Gesamterfahrung bieten“, erklärt Berghäuser das Konzept. „Die Menschen sollen nicht einfach nur zum Blumen kaufen in die Gärtnerei kommen, sondern das mit einem Besuch in unserem Café verbinden und einen schönen Vor- oder Nachmittag erleben.“ Das Besondere, was die „Beans & Leaves Kaffeemanufaktur“ von vielen anderen Cafés unterschiedet, ist, dass der Kaffee direkt vor Ort selbst geröstet wird. Eine betörende Mischung, die wohl bald durch das Café ziehen wird: der Blumenduft gemeinsam mit dem Geruch von frisch gerösteten Kaffeebohnen.

Um das Rösten mit der eigens aus Holland gekauften Maschine kümmert sich Großmann, der eine Röstausbildung hat. Neben Kaffee wird in der „Beans & Leaves Kaffeemanufaktur“ ein großes Augenmerk auf Tee gelegt. Berghäuser ist nämlich Tee-Sommelier. „Wir bieten 35 verschiedene Teesorten und acht bis neun Kaffeesorten an. Da ist wirklich für jeden das richtige dabei“, erklärt Berghäuser, der seine Gäste deren Wünschen entsprechend beraten kann, welcher Tee am besten passt.

Reicehrsbeuern bekommt Kaffeemanufaktur

Neben fairem Handel bei Kaffee und Tee legen Berghäuser und Großmann auch bei ihrem Speisenangebot Wert auf „einen besseren Fingerabdruck“, wie Berghäuser sagt. Regionalität spielt eine große Rolle. „Unsere Produkte und Zutaten beziehen wir im Umkreis von 20 bis 30 Kilometer“, erläutert er. Aber auch aus der direkten Umgebung, wie zum Beispiel von der „Meiers Familienbäckerei“ direkt in Reichersbeuern. „Unsere Kuchen kommen von der Konditorei Bolzmacher aus Bad Tölz.“ Neben Kuchen und Torten wollen die beiden aber auch kleine Snacks anbieten, wie zum Beispiel Panini.

Den Kaffee von der „Beans & Leaves Kaffeemanufaktur“ kann man übrigens nicht nur vor Ort in Reichersbeuern genießen, sondern er wird auch zum Verkauf angeboten – ab Mitte des Jahres sogar in einem Online-Shop. Geöffnet sein wird die Kaffeemanufaktur erst einmal analog zu den Öffnungszeiten der Gärtnerei. „Wir schauen jetzt, wie es anläuft“, so Berghäuser.

