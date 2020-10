Sporthalle Arzbach: Firma baut falschen Boden ein

Sie wird eine moderne Sportstätte werden: Die Turnhalle in Arzbach. Die Arbeiten schreiten gut voran. Aber jetzt gibt es ein Problem: Es wurde der falsche Boden eingebaut.

Arzbach – Die neue Sporthalle in Arzbach wird ein echtes Prunkstück. Erst kürzlich hielt der SV Wackersberg-Arzbach (SVWA) seine Hauptversammlung in der Sportstätte ab (wir haben berichtet).

Aber es gibt ein Problem. „Es wurde nicht der Boden eingebaut, den wir bestellt haben“, sagt SV-Vorsitzender Peter Willibald. Konkret geht es um so genannte OSB-Platten, Grobspanplatten, die es in unterschiedlichen Ausführungen gibt. Diese unterscheiden sich beispielsweise in ihrer Biegefestigkeit. Anstatt der bestellten Variante baute die Firma jene Platten ein, die beispielsweise in der Turnhalle der Tölzer Südschule verwendet wurden. „Die sind nicht schlecht“, so Willibald. „Aber die technischen Eigenschaften sind unterschiedlich.“

Firma versucht „alles schönzureden“

Ihn ärgerte besonders, dass die Firma ihren Fehler nicht einsehen wollte. „Man hat versucht, alles schönzureden.“ So sei ihm mitgeteilt worden, der eingebaute Boden habe „die bessere Performance“. Das sei aber nicht wesentlich. Er wolle sichergehen, dass alles unkritisch ist. Zumal der Boden an manchen Stellen am Rand bereits etwas wellig sei. Dass die Bodenplatten nicht die richtigen seien, sei ihm zufällig aufgefallen. „Ich hab’ nachgeschaut, weil mir die Dämmung so dünn vorgekommen ist“, sagt Willibald. Dabei habe er den Fehler bemerkt. Um herauszufinden, wie belastbar der Boden ist, habe ein Lenggrieser Volleyball-Team ein Training abgehalten. „Die haben hinterher nichts Negatives gesagt“, so Willibald. Aber der Boden müsse eben auch härteren Belastungen standhalten. „Wenn beispielsweise ein Basketball-Profiteam hier in der Gegend Urlaub macht und bei uns trainieren möchte, dann würde sich schnell herausstellen, wenn der Boden nicht gut ist.“

„Wir wollen eine Prüfung, dass der Boden der DIN-Norm entspricht“

Für Willibald steht fest: „Ich nehme diesen Boden erst ab, wenn eine Prüfung gemacht wurde, dass er die geforderte DIN-Norm einhält.“ Ansonsten würde er die Gewährleistung riskieren. „Wenn vorzeitig etwas am Boden kaputt ist, könnte die Firma sonst immer sagen, wir hätten ihn überlastet.“ Die Halle soll aber 50 Jahre mindestens in dieser Form bestehen, der Boden sollte erst nach 25 Jahren erneuert werden müssen. „Wir haben auf Langfristigkeit und geringen Wartungsaufwand gesetzt“, sagt Willibald. Daher habe man die Turnhalle auch gemauert und nicht wie an der Südschule eine Holzständerbauweise gewählt.

Der Verein sitze am längeren Hebel. „Wir haben nicht bekommen, was wir bestellt haben und wir können das auch beweisen.“

