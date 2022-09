Neuer Wackersberger Frauenbund macht sich auf den Weg

Von: Alois Ostler

Das Vorstandsteam des Wackersberger Frauenbunds hält (vor der Pestkapelle) nach neuen Wegen Ausschau. Weichenstellung in der Versammlung am 24. September © Frauenbund

Der Katholische Frauenbund Wackersberg geht neue Wege: Geplant ist der Austritt aus dem Dachverband.

Wackersberg – Der Katholische Frauenbund Wackersberg geht neue Wege. „Wir schauen positiv in die Zukunft“, sagt Anni Ehrtmann vom Vorstandsteam. „Wir wollen aus dem Dachverband austreten“, erklärt sie. Das sei auch andernorts schon geschehen. Es gehe darum, „nicht mehr angeschlossen zu sein an den großen Dachverband, der viele Gelder von Mitgliedern verschluckt, von denen nur ein ganz kleiner Teil tatsächlich bei uns hängen bleibt“. Sowohl vom Landesverband als auch vom Bundesverband habe man sich entfremdet, denn „die haben keinen Kontakt mehr zur Basis“, sagen Monika März und Lisi Heil. Sie gehören ebenfalls dem vor fünf Jahren etablierten Vorstandsteam an.

Frische Ideen von jungen Frauen sind gefragt

Anni Ehrtmann wünscht sich neben der Selbstständigkeit auch eine Erneuerung. „Das Vereinsleben soll sich verjüngen – mit neuen und frischen Ideen von jungen Frauen, die die Gemeinschaft vor Ort daheim beleben“, lautet ihr Ziel. Sie denkt an Frauen, „die mit ihren Kindern und Familien Spaß und Freude daran haben, in der Gemeinschaft aktiv zu sein“. Sie und ihre Mitstreiterinnen freuen sich auf Neuzugänge.

Soziales Engagement wird weiterhin großgeschrieben

Wichtig ist allen, „dass das soziale Engagement und der Einsatz – wie die Seniorenarbeit – in der Gemeinde weiterhin von den alten Mitgliedern übernommen werden“. Genauso sollen die kirchlichen Aktivitäten weiterhin stattfinden, haben sie sich vorgenommen. „Schön wäre auch, wenn sich hier Eltern mit ihren Kindern einbringen, zum Beispiel bei der Schutzengelandacht, die immer sehr gut besucht ist“.

Weichenstellung für neuen Frauenbund am 24. September

Zweck und Aufgaben des „neuen Frauenbunds“ hat das Vorstandsteam so zusammengefasst: Zusammenführung aller Frauen in der Gemeinde, Förderung der kulturellen und sozialen Belange sowie die Unterstützung von Familien. Außerdem stehen auf dem Plan: Unterhaltung und Freude für alle Altersstufen. Beispiele sind Basteln, kirchliche Aktivitäten, Vorträge und Ausflüge zu verschiedenen Veranstaltungen. Die Weichenstellung für den „neuen Frauenbund“ soll in der Hauptversammlung am Samstag, 24. September, erfolgen.

