Neuer Geschäftsführer des Tölzer Golfclubs hat zahlreiche Ideen in der Schublade

Von: Melina Staar

Teilen

Neuen Schwung möchte Christopher Huwerth dem Tölzer Golfclub verleihen. Anfang April hat er die Geschäftsführung übernommen. © Arndt Pröhl

Christopher Huwerth ist der neuer Geschäftsführer des Tölzer Golfclubs. Seinen Fokus legt er auf Kinder- und Jugendarbeit.

Wackersberg – Wechsel beim Tölzer Golfclub im Wackersberger Ortsteil Straß: Seit 1. April ist Christopher Huwerth neuer Geschäftsführer. Huwerth bringt jahrelange einschlägige Erfahrung mit. Zuletzt war er als Golflehrer beim Tölzer Golfclub tätig, davor bei einem Club am Tegernsee. „Es hat sich so ergeben, weil der bisherige Clubleiter Tassilo Perras sich aus dem Tagesgeschäft zurückziehen wollte“, berichtet Huwerth. „Also haben sie jemanden gesucht, der neuen Schwung mitbringt.“

Tölzer Golfclub: Christopher Huwerth ist neuer Geschäftsführer

Seine Schublade sei voller Ideen, sagt der neue Geschäftsführer lachend. Er möchte sich verstärkt um Kinder- und Jugendarbeit kümmern. Als Golflehrer hat er mit dieser Altersgruppe bereits gute Erfahrungen gemacht. Das Tolle am Golf sei, dass man sich draußen in der Natur bewege, schwärmt er. „Es ist ein Sport, der verbindet.“ Genau das wolle er dem Nachwuchs gerne vermitteln. „Bisher ist das Feedback stets positiv, alle kommen gerne wieder“, sagt der neue Geschäftsführer.

„Wir wollen zeigen, dass wir ein junger, moderner Golfclub sind und daher neue Wege gehen“, so Huwerth. Neue Mitglieder seien stets willkommen. „Wir sind kein elitärer Kreis“, versichert er. Tatsächlich könne jeder, der Lust habe, das Golfspielen auszuprobieren, gerne kommen. Die bisherigen Mitglieder kämen vorwiegend aus dem Oberland.

18 Varaitionen auf 9-Loch-Golfplatz möglich

Ungewöhnlich in Straß ist, dass auf dem Neun-Loch-Golfplatz mit neun Spielbahnen trotzdem 18 Varianten gespielt werden können. „Auf jeder Spielbahn sind zwei Abschläge möglich“, so Huwerth über diese Besonderheit. In der Vergangenheit war immer wieder von Erweiterungsplänen die Rede. „Im Dezember 2022 hatten wir ein Gespräch mit der Unteren Nautschutzbehörde am Landratsamt“, so Huwerth. Die Ergebnisse des Termins seien positiv gewesen, und die Planung werde nun abgeschlossen. „Wir hoffen, dass der Bebauungsplan im Laufe des Jahres erneut von der Gemeinde ausgelegt werden kann und Baurecht geschaffen wird. 2025 soll mit dem Umbau auf 18 Loch begonnen werden.“

Wichtig ist dem neuen Geschäftsführer, in erster Linie die Kommunikation mit den Mitgliedern. „Das Gute ist, dass mich viele als Golflehrer schon kennen“, sagt er. „Das macht die Kommunikation einfacher.“ Er freue sich nun auf die neue Herausforderung. „Als ich gefragt wurde, ob ich es übernehmen möchte, war mir sofort klar, dass ich das gerne mache.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.