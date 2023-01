Neuer Plan für den Blomberg: Parken unter Solar-Modulen

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Auf dem Parkplatz nördlich der Bundesstraße 472 entsteht die Solaranlage. © arp

Wintersport wird oft nicht mit Nachhaltigkeit in Verbindung gebracht. An der Blombergbahn soll das anders werden: Das Unternehmen möchte einen Teil der Parkflächen mit Solarmodulen überdachen – und so den Strombedarf der Anlagen mehr als decken

Wackersberg – Öko-Strom für rund 90 000 Euro wurde im vergangenen Jahr bei der Blombergbahn verbraucht. Mit Blick auf die drastisch gestiegenen Energiepreise rechnet Geschäftsführer Hannes Zintel „heuer mit dem Doppelten“. Das allein ließ aber nicht die Pläne für die Photovoltaikanlage reifen, sondern schon auch der Wunsch, den Blomberg nachhaltig aufzustellen. Das komme in der ganzen Debatte über grüne Winter und den hohen Strombedarf künstlicher Beschneiung zu kurz. Man habe immer das Gefühl, dass alle glauben, „dass es nur Liftbetriebe gibt, die vor die Wand fahren. Es gibt aber viel mehr Unternehmen, die sich Gedanken machen, wie sie auf den Wandel reagieren können“, sagt Zintel.

2014 wurde der Skibetrieb beendet - im Nachhinein die richtige Entscheidung

Das Umdenken am Blomberg begann schon 2014. Damals verabschiedete sich das Unternehmen vom Skibetrieb – schweren Herzens, wie Zintel sagt. „Das war schon ein Einschnitt.“ Aber letztlich habe sich die Entscheidung, auf das Thema Rodeln zu setzen, als richtig erwiesen. „Als Winterrodelberg sind wir unter den Top Ten. Als Skigebiet waren wir vermutlich unter den Last Ten.“ Die Beschneiung am Blomberg ist immer noch nötig. Aber es sei einfach ein Unterschied, ob man eine große Piste beschneien müsse oder die überschaubare Fläche einer Rodelbahn. Durch weitere Investitionen steigerte das Unternehmen das Ganzjahresgeschäft. „Mittlerweile machen wir drei Viertel bis zwei Drittel des Umsatzes im Sommer“, sagt Zintel.

148 Autos sollen unter den Solarmodulen parken können

Nun laufen die Planungen, einen Teil des Parkplatzes nördlich der Bundesstraße 472 mit Solarmodulen zu überdachen. Unter der 1500 Quadratmeter großen PV-Fläche können 148 Autos geparkt werden. Eine ähnliche Anlage baute die Sparkasse vor einigen Jahren an der Tölzer Bahnhofstraße. „Wir wollen bei uns aber etwas mehr Holz integrieren“, sagt Zintel. Rund eine Million Euro wird das Unternehmen investieren. Dass als Standort nicht der Parkplatz direkt an der Talstation gewählt wurde, hat einen einfachen Grund: „Dort ist die Verschattung durch den Berg größer.“

Der Standort nördlich der B472 wurde gewählt, weil es dort nicht zur Verschattung durch den Berg kommt. 148 Autos können unter den Solarmodulen parken. © Plan: Blombergbahn

Bei den Gemeinde und der Stadt kommen die Planungen gut an

Im Beirat der Bahn, in der die Gemeinden Wackersberg und Bad Heilbrunn sowie die Stadt Bad Tölz vertreten sind, kam die Idee gut an. „Ich finde das echt top“, sagt der Wackersberger Bürgermeister Jan Göhzold. Besser als über einem Parkplatz könne man eine PV-Anlage kaum bauen – zumal „die Fahrzeuge im Trockenen stehen und sich im Sommer nicht zu sehr aufheizen“. Auch die Stadt begrüßt die Pläne. „Wir freuen uns, dass wir an unserem Hausberg eine Entwicklung haben, die in die Zukunft führt“, sagt der Zweite Bürgermeister Michael Lindmair. Die PV-Anlage sei „ein weiterer Baustein, um zukünftig gut aufgestellt zu sein“.

Im Idealfall produziert die Anlage die dreifache Menge Strom, die verbraucht wird

Die Anlage wird eine Leistung von 350 Kilowatt peak haben. Sie produziert im Idealfall in etwa die dreifache Menge an Strom, die Bergbahn, Blombergblitz und die anderen Talanlagen verbrauchen. Einen Teil des Überschusses „speisen wir in die Heizung ein, den Rest ins Netz“, sagt Zintel. „Wenn alles gut geht, geht die Anlage 2024 in Betrieb.“

Auch die neue Parkraumbewirtschaftung wird umgesetzt - mit Stunden-Parktarifen

Da im Vorfeld ohnehin Leitungen in größerem Stil verlegt werden müssen, wird in diesem Zuge auch die neue Parkraumbewirtschaftung umgesetzt, die mit Kennzeichenerfassung funktionieren wird. Die Parkgebühr könne dann entweder am Automaten oder direkt beim Rausfahren mit EC-Karten bezahlt werden. „In diesem Zuge werden wir dann auch Stundentarife anbieten“, sagt Zintel. Das dürfte alle Hobbysportler aus der Region freuen, die kritisiert hatten, dass es nur Tages-Parktickets gibt.

E-Ladesäulen gehen in Betrieb

Gerade fertig geworden sind zudem mehrere E-Ladesäulen, die in Zusammenarbeit mit der 17er-Oberlandenergie entstanden sind. Und man hoffe darauf, dass die Verbesserung der ÖPNV-Anbindung dazu führt, dass noch mehr Menschen mit dem Bus kommen. „75 Prozent der Emissionen an einem Skitag entstehen bei An- und Abreise“, sagt Zintel. Generell werde man weiter nach Ideen suchen, um das Unternehmen mit seinen 43 Mitarbeitern – zwölf davon fest angestellt – klimaneutral aufzustellen, sagt Zintel. „Denn wir leben mit und von der Natur.“

