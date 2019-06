Oberfischbacher geht ein Jahr in die USA: Football statt Gleitschirmfliegen

Thomas Singer aus Oberfischbach wird Jugendbotschafter in den USA. Der Industriemechaniker darf mit einem Stipendium ein Jahr lang in den Staaten leben, lernen und arbeiten – finanziert vom Deutschen Bundestag und dem amerikanischen Kongress. Ein Abenteuer wartet auf den 20-Jährigen.

Oberfischbach – Als der Bundestagsabgeordnete Alexander Radwan (CSU) im Frühjahr bei Thomas Singer anrief, war der total überrumpelt. Gerade auf dem Weg zur Arbeit, wusste der 20-Jährige gar nicht, wie ihm geschah. Der Politiker teilte ihm mit, dass er ein Jahr in den USA leben dürfte, als Stipendiat für das Parlamentarische Partnerschafts-Programm (PPP) des Bundestags und des amerikanischen Kongresses. „Ich war so überrumpelt, dass ich nicht mal ein Danke herausgebracht habe“, erinnert sich Singer.

Der Industriemechaniker aus Oberfischbach startet nun am 6. August in sein bisher größtes Abenteuer. „Man wird ins kalte Wasser geschmissen, muss raus aus der Komfortzone, das finde ich toll“, sagt er. Das Stipendium vereinigt den Besuch eines Colleges – eine Art berufsbildende Hochschule – mit Freiwilligendienst auf dem Campus sowie das Leben in einer amerikanischen Gastfamilie mit der Arbeit im erlernten Beruf in den USA.

Als neuer Jugendbotschafter fliegt Singer im August zunächst für ein Einführungsseminar nach New York. Dann verbringt er die erste Hälfte des Jahres an einem amerikanischen College. Die Partyszene dort ist legendär – wird aber wohl ohne den Isarwinkler stattfinden. Alkohol ist erst ab 21 erlaubt, und den 21. Geburstag wird Singer erst nach dem College feiern. Dann wird der Oberfischbacher knapp sechs Monate lang entweder in seinem oder einem ähnlichen Beruf in den USA arbeiten. „Nur im Notfall kann es sein, dass ich hinter der Kasse von Starbucks lande und dort Kaffee verkaufe – das wäre aber auch okay für mich“, sagt er.

„Meine weiteste Reise bisher ging nach London“

Finanziert wird das Programm vom Deutschen Bundestag und dem amerikanischen Kongress. Die Jugendlichen sollen in den USA zur Völkerverständigung zwischen den Ländern beitragen. Wie er darauf kam, sich zu bewerben? „Einer in der Firma hat das vor einigen Jahren auch gemacht, davon hatte ich immer wieder gehört“, erinnert sich Singer. Er arbeitet seit vier Jahren bei Hawe in Sachsenkam, hatte dort nach der Realschule seine Ausbildung absolviert und war übernommen worden. „Meine weiteste Reise bisher ging nach London“, sagt der junge Mann. Jetzt freut er sich darauf, das Land der Superlative zu erforschen.

Bei der Bewerbung im Herbst, die in Bonn stattfand, fragte die Auswahlkommission, warum er das Stipendium wolle. Und anders als die meisten anderen hatte er sich das vorher ganz genau überlegt: Er wolle die Erfahrung zur Persönlichkeitsentwicklung nutzen. „Ich will selbstsicherer werden“, sagte er beispielsweise. Außerdem wolle er Kontakte und Freundschaften knüpfen, neue berufliche Erfahrungen sammeln und gleichzeitig die Englischkenntnisse trainieren. Offenbar ein Volltreffer, denn obwohl sich der Oberfischbacher sicher war, dass die Bewerbung schlecht gelaufen sei, bekam er einen der 75 Plätze, auf die sich deutschlandweit hunderte junge Erwachsene beworben hatten. Dass er ein bisschen introvertiert ist, sagte er den Prüfern auch ganz offen. Das kam gut an.

Auch interessant: Kulturschock für jungen Lenggrieser in den USA - aber auch für Amerikanerinnen im Isarwinkel

Dass er ab August nur noch Englisch sprechen wird, darüber macht sich Singer übrigens am wenigsten Sorgen: „Im Einstufungstest hatte ich über 500 Punkte, obwohl ich seit der Realschule nichts mehr mit der Sprache am Hut hatte.“ Gute Englischkenntnisse seien auch keine Voraussetzung für das Stipendium. „Wer unter einer bestimmten Punktezahl im Test bleibt, muss einfach noch etwas Nachhilfe nehmen und am College einen Englischkurs belegen“, sagt Singer.

Einem seiner Hobbys, dem Gleitschirmfliegen, darf der junge Mann in den USA übrigens nicht nachgehen. „Das ist kompliziert, wegen der amerikanischen Versicherungen. Gefährliche Sportarten wie auch das Motorradfahren sind nicht erlaubt.“ Angesichts der zahlreichen anderen neuen Möglichkeiten, die ihm der Aufenthalt bieten wird, ist ihm das allerdings egal. „Ich will Neues ausprobieren, zum Beispiel Football spielen.“

Bleibt noch die Sache mit dem vergessenen „Danke“ an Alexander Radwan. Das will der Stipendiat bald nachholen, dann nämlich, wenn der Abgeordnete am 18. Juli nach Lenggries kommt.

