Partnerschaft bleibt eine feste Burg: Wackersberg feiert Freundschaft mit Yffiniac

Von: Alois Ostler

Teilen

Erinnerungsfoto vor dem Schloss La Roche-Jagu: Gastgeber und Gäste freuen sich über die Begegnung. © Ostler

Die offizielle Partnerschaft zwischen Wackersberg und Yffiniac besteht seit 20 Jahren. Die Jubiläums-Bürgerfahrt in die Bretagne weckt emotionale Erinnerungen an die Anfänge der Freundschaft zwischen Bayern und Bretonen. Und: Die Begegnung hat für einige Teilnehmer ein neues Kapitel aufgeschlagen, für alle aber bedeutet sie die Fortsetzung einer Erfolgsgeschichte.

Wackersberg/Yffiniac – Auf das Wiedersehen haben alle lange gewartet. Nach der Pandemie-Zwangspause ist die erste Begegnung aber noch ein bisschen verhalten: Corona-Faust, Händeschütteln oder das vertraute Bisou? Das obligatorische Küsschen links und rechts gehört nach erstem Zögern schnell wieder zum vertrauten Begrüßungsritual. „Wir haben uns 2019 bei der Jugendfahrt von euch verabschiedet und gesagt: Bis nächstes Jahr“, so Christoph Laschka. „Aber wir mussten zwei Jahre darauf warten.“ Der Vorsitzende des Bayerisch-Bretonischen Freundeskreis strahlt übers ganze Gesicht, als er mit seiner 30-köpfigen Delegation von den Gastgebern in Yffiniac empfangen wird.

So fing alles an

Bayern und Bretonen freuen sich über diese fünftägige Bürgerfahrt zum 20-jährigen Bestehen der offiziellen Partnerschaft. „Der Anfang aber wurde bereits vor genau 31 Jahren gemacht“, sagt Günter Hundegger. Er und seine vor sieben Jahren gestorbene Frau Cilli kümmerten sich damals um ein Ehepaar aus Yffiniac, das Jahr für Jahr die Jugendlichen aus der Bretagne in der Nachbargemeinde Lenggries bekochte. „Die beiden sollten sich um eine Partnerschaft bemühen“, erzählt Hundegger mit bewegten Worten. Das habe man dem damaligen Bürgermeister Georg Kellner wissen lassen. Daraus sei die Partnerschaft entstanden, „die eine große Bereicherung für unser Leben ist“.

Göhzold: „In diesen kriegerischen Tagen in Europa ist das Miteinander unheimlich wichtig

Ernst Deschner, der vor 21 Jahren zusammen mit Hundegger mit Traktoren nach Yffiniac fuhr, erinnert bei dieser Gelegenheit an die Verdienste von Cilli Hundegger. „Sie hat den Weg zur Partnerschaft vorbereitet.“ Zu den ersten Besuchern im Isarwinkel zählte damals Raymonde Cleran. Sie hofft auf den „Fortbestand der engen Freundschaft“ (franz: „Jumelage“). Als seinerzeitige Präsidentin des Komitees in Yffiniac unterzeichnete sie zusammen mit Cilli Hundegger und den Bürgermeistern Georg Kellner und Michel Hinault die Partnerschaftsurkunde. Deren Nachfolger Jan Göhzold und Denis Hamayon stehen voll und ganz zu der „Jumelage“. „In diesen kriegerischen Tagen in Europa ist das Miteinander unheimlich wichtig“, sagte der Wackersberger Bürgermeister. Die Pflege der Partnerschaft könne man nicht hoch genug einschätzen. „Wir brauchen starke Verbindungen, um sicher in die Zukunft gehen zu können“, heißt es in der Grußbotschaft des neuen Bürgermeisters von Yffiniac.

Bei der Übergabe des Gastgeschenks (v. li.): Vize-Bürgermeister Alain Thoraval, die Dritte Bürgermeisterin Maria Wolf, Bürgermeister Jan Göhzold, Altbürgermeister Georg Kellner, Partnerschaftsvereins-Vorsitzender Christoph Laschka und die erste Komitee-Präsidentin Raymonde Cleran mit dem Palets-Spielbrett, Günter Hundegger, die Altbürgermeister Michel Hinault und Alois Bauer sowie Komitee-Präsident Alain Le Mau. © Ostler

Besonderes Gastgeschenk

Er ließ die Rede von seinem Stellvertreter Alain Thoraval vortragen, weil er urlaubsbedingt verhindert war. „Wir sehen uns 2023 in Wackersberg wieder“, versprach Hamayon. Alain le Mau hat als Präsident des Partnerschaftskomitees mit seinen vielen Helfern ein abwechslungsreiches Programm für die Gäste zusammengestellt. Zum Auftakt geht es nach Sables d´Or. Der Goldstrand lädt nicht nur zu einem Bad im Atlantik ein, sondern weckt nach einem ausgiebigen Picknick die Spielleidenschaft. Beim bretonischen Wurfspiel Palets ist Geschicklichkeit gefragt. Die Wackersberger können künftig zuhause trainieren, denn sie bekommen ein hölzernes Spielbrett als Gastgeschenk.

Überraschung am letzten Besuchstag

Am nächsten Tag geht es nach Paimpol. In der Hafenstadt an der Kanalküste findet ein großes maritimes Fest statt. In einer Ausstellungshalle ist auch Bernhard Coupé vertreten. Der Vater der Wackersberger Jugendleiterin Anaig Fux-Coupé zeigt einen Teil seiner großen Sammlung rund um das bretonische Pferd. Der großgewachsene Bretone im gestreiften Trachtenhemd und mit grünsamtenem Hut schaut wie ein Isarwinkler Urgestein aus.

Am letzten Tag steht auf dem Programm nur „Überraschung“. Aber die hat es in sich. Nach einem Abstecher zum Schloss La Roche-Jagu landet die Gruppe in Pontrieux. Die 1000-Einwohner-Gemeinde feiert einmal im Jahr das Fest der Waschhäuser, das „Fete des Lavoirs“. Ein kleiner Verein hat die rund 50 alten Waschstellen am Fluss Trieux renovieren lassen und setzt sich für den Erhalt des Kulturerbes ein. Im Elektroboot fahren die Besucher an den überdachten Steinstufen vorbei, wo noch im 19. Jahrhundert die Frauen knieten und die Wäsche im vorbeifließenden Wasser wuschen. Essen und Trinken, Musik und Tanz und ein farbenprächtiger Festzug runden das besondere Fest ab.

Große Trockenheit auch in der Bretagne

So vergeht die Zeit wie im Flug, und es gilt während des Aufenthalts auch zwei Geburtstage zu feiern – von Christoph Laschka und Georg Kellner. Ein Programmpunkt muss verschoben werden: Das Einpflanzen eines Birnbaums, den Laschka mit einer kleinen Delegation bereits an Pfingsten nach Yffiniac gebracht hat. Seit der Zeit hat es dort nicht mehr geregnet – von ein paar kurzen Schauern abgesehen. Deshalb ist es noch immer verboten, den Garten mit Trinkwasser zu gießen, das Auto zu waschen oder eben einen neuen Baum einzuwässern. Dass der neue Freundschaftsbaum eines Tages ebenso gut in die Höhe schießt wie die vor 21 Jahren gepflanzte und inzwischen haushohe Eiche, das wünschen sich Gastgeber und Gäste beim Rundgang durch Yffiniac.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.