Pfarrer Leo Sobik bleibt bis August 2022

Der 73-jährige Pfarrer von Wackersberg, Leo Sobik, bleibt noch drei Jahre im Amt und wird weiter im Tölzer Pfarrverband aushelfen.

Wackersberg – Am Sonntag um 11 Uhr feiert Leo Sobik sein 30-jähriges Dienstjubiläum als Pfarrer in Wackersberg. Da wird es viele Geschenke und Überraschungen für den beliebten Seelsorger geben. Eine kleine Überraschung hat auch Sobik parat. Der 73-Jährige wird nämlich,das steht jetzt fest, drei Jahre länger im Isarwinkel bleiben. Stichtag ist nun der 31. August 2022. Dann wird Sobik endgültig in seine südpolnische Heimat zurückkehren. Die Verbindung zu seiner Familie sei sehr eng. In dem 4500-Seelen-Dorf Boguszowice fühle er sich immer noch daheim.

Lesen Sie auch: Kinderwagen stürzt Hang hinab und überschlägt sich

Wie kam’s also, dass Sobik aus zwei angedachten drei echte zusätzliche Dienstjahre macht? „Ich fühle mich gesund“, sagt er. „Nachdem der Tölzer Pfarrverband keinen Kaplan mehr bekommt, habe ich zugesagt.“ Das Ordinariat hatte nämlich angefragt, ob er nicht nochmals verlängern könne und sei sehr dankbar gewesen, sagt Sobik, als er bejahte. Eine pikante Note hat diese Anfrage gleichwohl. Sobik, der 30 Jahre Pfarrer war, ist nämlich jetzt offiziell nur noch „Pfarrvikar“, also Kaplan. In einem Pfarrverband darf es nämlich nur einen Pfarrer geben. Das ist Peter Demmelmair. Auf diese formelle Degradierung, die ohne sonstige Auswirkungen bleibt, angesprochen, schmunzelt Sobik gelassen. Er fühle sich nach wie vor als „Pfarrer“ und werde im Schriftverkehr auch so tituliert.

Lesen Sie auch: Suche nach neuem Starnbräu-Wirt geht weiter

Auf die Äußerlichkeiten des Kirchenrechts im Jahr 2019 muss Sobik ohnehin nicht viel geben. Es gibt da diese Geschichte aus dem Jahr 1989, als er seinen Dienst in Wackersberg begonnen hatte. Das war nicht einfach für den Polen, der im Herzen Altbayerns auch noch mit Verständigungsschwierigkeiten zu kämpfen hatte. Einmal wurde er gefragt, warum er denn so traurig schaue. Er wolle, so antwortete Sobik damals, nicht nur die Pflichttermine eines Pfarrers wie Beerdigungen wahrnehmen, sondern auch fröhliche Termine wie Hochzeiten und Taufen. Dafür suchten sich die Wackersberger seinerzeit noch andere Geistliche.

Lesen Sie auch: Truckertreffen: 200 außergewöhnliche Lkw kommen nach Tölz

30 Jahre später hat sich das ins Gegenteil verkehrt. Sobik ist mit seiner freundlichen, unverwechselbaren, dem Menschen zugewandten Art zum gefragten Priester bei Trauungen und Taufen geworden. Und in seiner Heimatgemeinde Wackersberg weiß man längst, was man einem Pfarrer hat, der auch nach 30 Jahren noch sichtlich „von priesterlicher Freude“ durchdrungen ist. Es gibt keinen Geburtstag oder Jubiläum des Pfarrherrn, das nicht groß gefeiert wird. Sobik registriert das voll Dankbarkeit und freut sich aufrichtig, „dass mich meine Wackersberger mögen“. Auch das sei ein Grund gewesen, dass er bis zum „75er“ im Isarwinkel bleiben wolle.

Von Christoph Schnitzer