Plötzlicher Tod an der Moaralm: Trauer um Arzbacher Nikolaus Riesch

Von: Alois Ostler

Hinterlässt eine große Lücke: Der „Moar Glos“ Nikolaus Riesch. © privat

Hilfsbereitschaft und Liebe zur Heimat zeichneten Nikolaus Riesch aus. Jetzt ist der Arzbacher völlig überraschend im Alter von nur 68 Jahren gestorben.

Arzbach – Sein Sterbebild ziert ein Foto der Hofkapelle und ein Bild der Moaralm. Diese zwei Orte haben Nikolaus Riesch viel bedeutet. An der Alm des Austragsbauern zum Moar ist er vor wenigen Tagen ganz unerwartet mit erst 68 Jahren gestorben. „Wir können es noch immer nicht fassen, dass er uns so schnell verlassen musste“, sagt die Witwe Rosi Riesch.

500 Kirchgänger geben Nikolaus Riesch das letzte Geleit

Eine überaus große Trauergemeinde nahm jetzt Abschied vom „Moar Glos“. Beim Requiem in der Filialkirche Arzbach, das vom Wackersberger Kirchenchor feierlich mitgestaltet wurde, sowie bei der anschließenden Beerdigung wurde deutlich, welch große Wertschätzung der Verstorbene erfahren hat. Schätzungsweise 500 Kirchgänger gaben ihm das letzte Geleit.

„Was uns jetzt helfen kann, ist die Kraft der Erinnerung an ihn“, sagte Pfarrer Leo Sobik. Vor allem die große Hilfsbereitschaft und seine Liebe zur Heimat wurden in den Nachrufen auf Riesch hervorgehoben. „Wenn Hilfe gebraucht wurde, war der Klaus einfach da“, so Schwiegersohn Florian Schmotz-Schöpfer. Er erinnerte zu Beginn des feierlichen Gottesdienstes an die Lebensstationen von Klaus Riesch. Er wuchs in einer großen Familie mit sechs Geschwistern auf und arbeitete schon in jungen Jahren im elterlichen Hof mit. 1980 heiratete er Rosi, seine große Liebe. Im selben Jahr kam das erste von vier Kindern zur Welt.

Er packte an, wo er sich gebraucht fühlte

Der „Moar Glos“ hat den elterlichen Hof zu einem zukunftsfähigen landwirtschaftlichen Betrieb ausgebaut. „Seine Familie und der Bauernhof waren ihm immer am wichtigsten“, so der Schwiegersohn. Soweit es die Zeit zuließ, habe er zudem dort mit angepackt, wo er sich gebraucht fühlte: bei der Feuerwehr Arzbach zum Beispiel, in der er vor allem den Atemschutz aufgebaut habe, sagte Vorstand Georg Geisreiter.

Aber auch Brauchtum und Tradition waren Riesch wichtig. „Deshalb hat er viel für die Antlaßschützenkompanie Wackersberg geleistet“, sagte Hauptmann Johann Baumgartner. So habe er dafür gesorgt, dass die Musikkapelle Wackersberg und später auch die Kompanie auf einem eigenen Wagen an der Tölzer Leonhardifahrt teilnehmen konnten.

Mit großer Hingabe für die Kirche eingesetzt

Einen weiteren Kranz legte Josef Waldherr für den Handwerkerverein Wackersberg am offenen Grab nieder. Er erinnerte an das Engagement von Klaus Riesch beim Almbauerntag 2015. Mit großer Hingabe hat er sich laut Kirchenpfleger Klaus Braun für die Kirche eingesetzt. Vor allem die Renovierung der Filialkirche sei ihm ein großes Anliegen gewesen. Dafür sprach ihm auch Pfarrer Leo Sobik ein herzliches „Vergelt´s Gott“ aus.

Ein letztes Halali für den Verstorbenen

Für den Kreisjagdverband Bad Tölz dankte Wolfgang Morlang dem Verstorbenen: „Für ihn haben Jagd und Wild immer zusammengehört.“ Mit einem letzten Halali und dem Signal „Jagd vorbei“ nahmen die Tölzer Jagdhornbläser Abschied. Das Begräbnis begleiteten zudem Bläser der Wackersberger Musikkapelle mit getragenen Weisen. In der Natur – und da vor allem im Wald fand Klaus Riesch als Austragsbauer Erholung. Das „Opasein“ könne er jetzt besser genießen als – aufgrund der vielen Arbeit – das „Vatersein“, sinnierte Riesch bisweilen. Wenn er von der Alm heimkam, dann hatte er zur rechten Zeit ein paar Beeren oder Schwammerl in seinem Hut – zur großen Freude der Enkelkinder. Auch das werden sie am Moarhof jetzt vermissen.

