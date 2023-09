Polizeikontrolle in Wackersberg: Fast 40 km/h zu schnell vor der Schule

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Teilen

Auch in den kommenden Tagen wird vor den Schulen verstärkt gelasert. © DPA

Gerade am ersten Schultag gibt es im Bereich der Schulen Tempokontrollen. In Wackersberg war ein Autofahrer fast 40 km/h zu schnell.

Wackersberg - Seit diesem Dienstag sind wieder viele Kinder unterwegs: Das neue Schuljahr hat begonnen. Damit gerade die jüngsten auf ihrem Schulweg sicher sind, gibt es in den ersten Tagen immer besonders viele Geschwindigkeitskontrollen im Bereich der Schulen.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.

Autofahrer erwartet 260 Euro Bußgeld und ein Punkt

Wie wichtig das ist, zeigte sich am ersten Schultag in Wackersberg. Als die neuen Abc-Schützen gegen 8.30 Uhr mit ihren Eltern zum Schulhaus im Ortsteil Höfen strömten, fiel im Rahmen einer Lasermessung durch Beamte der Polizei Bad Tölz vor der Grundschule ein 40-jähriger Wackersberger mit seinem Pkw besonders negativ auf. Der Mann war nach Angaben der Beamten mit 67 km/h unterwegs. Erlaubt sind in diesem Bereich nur 30 km/h. Den Mann erwartet ein Fahrverbot von einem Monat, ein Bußgeld von mindestens 260 Euro und ein Punkt in Flensburg.

Verstärkte Kontrollen auch in den kommenden Tagen

Dabei hatte die Polizei schon im Vorfeld des ersten Schultags verstärkte Geschwindigkeitskontrollen angekündigt. Das Polizeipräsidium Oberbayern Süd beteiligt sich zudem an den landesweiten Schwerpunktkontrollen zur Gurtanlege- und Kindersicherungspflicht vom 12. bis zum 15. September. Die Beamten werden vor allem im Bereich von Schulen, Kindergärten und stark frequentierten Schulwegen kontrollieren. „Die Kinder wollen oft schon kleine Erwachsene sein und den Kindersitz nicht mehr benützen, aber gerade dieser ist bei einem Unfall unerlässlich, um sie bestmöglich zu schützen“, heißt es in einer Pressemitteilung. Deshalb wird vor allem in den ersten Schulwochen ein besonderes Augenmerk darauf gerichtet.

Die Zahl der Schulwegunfälle im Bereich des Präsidiums, der auch den Landkreis umfasst, erhöhte sich 2022 gegenüber dem Vorjahr von 56 Unfällen auf 65. Getötet wurde 2022 kein Kind auf dem Schulweg. Im Landkreis gab es sechs Schulwegunfälle.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.