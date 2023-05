Priesterjubiläum: Ganz Wackersberg feiert Pfarrer Leo Sobik

Großes Lob

Die Pfarrei Wackersberg hat am Sonntag zusammen das Goldene Priesterjubiläum von Pfarrer Leo Sobik begangen – mit einem feierlichen Gottesdienst und einem Pfarrfest unter freiem Himmel.

Wackersberg - Der beliebte Seelsorger wurde zu seinem Ehrentag mit Glückwünschen und Geschenken überhäuft. „Leo, du bist der Hammer“, sagte der Tölzer Stadtpfarrer Peter Demmelmair in seiner humorvollen und sehr persönlichen Festpredigt. Der Jubilar wirke an seinem Ehrentag, frisch und „fast unverbraucht“. Er sei 50 Jahre nach seiner Priesterweihe noch immer „gesund und dynamisch“. Demmelmair wörtlich: „Ist es so einfach, Priester zu sein oder geht es dir hier im Isarwinkel so gut?“ „Beides“, so der Zwischenruf des Jubilars. Der Tölzer Stadtpfarrer erinnerte an einen Besuch in Sobiks Heimat im vergangenen Jahr. „Da habe ich dein persönliches Umfeld kennengelernt, und du hast mir viel von deinem Elternhaus erzählt“, so Demmelmair. Dieser Besuch in Oberschlesien sei beeindruckend gewesen. Demmelmair spannte den Bogen in die Zeit der 1970er-Jahre, „als noch die eiserne Faust im Ostblock geherrscht hat“.

Großes Lob von Tölzer Stadtpfarrer Peter Demmelmair

Leo Sobik sei mit der Gabe der Versöhnung ausgestattet, so der Prediger. Das sei um so bemerkenswerter, weil Sobiks Heimat nicht weit von Ausschwitz entfernt sei. „Dass jemand wie du trotz aller Gräueltaten der Deutschen dennoch zu uns gekommen ist, kann man nicht hoch genug einschätzen.“ Nach Demmelmairs Überzeugung gehört zum „Kerngeschäft der Kirche“ vor allem eines, nämlich anderen die Kraft des Glaubens zu schenken. Demmelmair sagte Sobik ein herzliches Vergelt‘s Gott „für deine Berufung, für deine Freundschaft sowie für deine kollegiale und loyale Zusammenarbeit im Pfarrverband“.

Wackersbergs Pfarrer Leo Sobik ist ein „unermüdlicher Arbeiter im Weinberg des Herrn“

Sobik setze sich „mit gewaltiger Energie“ für seine Pfarrei ein und sei ein „unermüdlicher Arbeiter im Weinberg des Herrn“, sagte der Wackersberger Pfarrgemeinderatsvorsitzende Tom Scheifl. Er überraschte Sobik beim Pfarrfest im „Altwirt“-Garten mit einer nagelneuen Hausbank. Darauf machte es sich der Pfarrer gleich gemütlich – mit dem Schützenhut, den ihm der Wackersberger Hauptmann Hans Baumgartner kurz zuvor aufgesetzt hatte: „Damit du weißt, wo du hingehörst.“ Auch die politische Gemeinde sei froh über den Seelsorger, Priester und Freund, versicherte Bürgermeister Jan Göhzold.

+ Ganz entspannt mit dem Schützenhut auf seiner neuen Hausbank: Pfarrer Leo Sobik am Sonntagnachmittag beim Pfarrfest im Wirtsgarten des Wackersberger Gasthofs Altwirt. © ao

Den Festgottesdienst in St. Nikolaus hatten die Kirchenchöre von Wackersberg und Fischbach musikalisch mitgestaltet sowie Johann Schwedt mit einem alten polnischen Lied. Im Biergarten sorgten die Wackersberger Musikanten für beste Stimmung.

