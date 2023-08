Gerüchte um Schließung: Kita kämpft mit „massiven Personalproblemen“

Von: Andreas Steppan

Die Kindertagesstätte in Oberfischbach leidet unter akutem Personalmangel. Nach einigen Kündigungen will der Träger ein neues Team aufbauen.

Oberfischbach – Sorgen um die Kinderbetreuung in Oberfischbach waren in den vergangenen Tagen aufgekommen. Gerüchteweise war sogar von einer möglichen Schließung der dortigen Kita die Rede. So schlimm kommt es nicht. Auf Rückfrage unserer Zeitung erklärt eine Sprecherin der Erzdiözese München-Freising allerdings, dass wegen Personalmangels die Betreuungszeiten eingeschränkt werden.

Sorgen um die Kinderbetreuung: Die Kita Oberfischbach braucht dringend neue Mitarbeiter. © arp/Archiv

Kita Oberfischbach: Betreuungszeiten nach mehreren Kündigungen verkürzt

Träger der Kita Oberfischbach ist der Pfarrverband Bad Tölz. Auf eine Presseanfrage unserer Zeitung im Pfarrbüro antwortete am Mittwoch eine Mitarbeiterin der Pressestelle im Ordinariat. Ihr zufolge werden bis auf Weiteres nur noch Betreuungszeiten von 7.30 bis 14 Uhr angeboten. Bislang hatte die Kita an der Bachstraße montags bis donnerstags jeweils von 6.45 Uhr bis 16 Uhr und freitags bis 15 Uhr geöffnet.

Laut der Sprecherin geht die Kürzung auf „massive Personalprobleme“ zurück. Sie bestätigt auf Rückfrage, dass sowohl die bisherige Kita-Leiterin als auch mehrere andere Mitarbeiterinnen gekündigt hätten. „Andere stehen kurz vor dem Ruhestand.“ Insgesamt rückt die Ordinariats-Sprecherin die Personalnot in den Zusammenhang des allgemeinen akuten Fachkräftemangels in dem Bereich.

Es konnte aber wieder Personal gewonnen werden, sodass in Oberfischbach keine Gruppe geschlossen werden muss.

„Es konnte aber wieder Personal gewonnen werden, sodass in Oberfischbach keine Gruppe geschlossen werden muss“, erklärt die Sprecherin. „Alle können ihren Platz behalten.“ Jetzt in den Sommerferien gehe die intensive Personalsuche weiter. Wann es gelingt, die Öffnungszeiten wieder zu erweitern, sei noch unklar.

In der Kita Oberfischbach werden aktuell 51 Kinder betreut

In der Kita Oberfischbach werden aktuell 51 Kinder in zwei Kindergarten- und einer Krippengruppe betreut. Die Eltern wurden am Dienstag bei einem Elternabend über den Stand der Dinge informiert. Ein Vater erklärt gegenüber unserer Zeitung, dass es schon in den vergangene Monaten immer wieder Notbetreuungen und kurzfristige Schließungen gegeben habe.

Pfarrer Peter Demmelmair, der aktuell verreist ist, äußerte sich gegenüber dem Tölzer Kurier kurz per Mail: Es werde mit einer neuen Leitung – Barbara Danner – ein neues Team aufgebaut. „Das ist extrem schwer, weil der Markt leer gefegt ist“, so der Pfarrverband-Chef. „Dennoch blicken wir positiv in die Zukunft und werden diese Talsohle durchschreiten“ (ast)

