Randale auf dem Wanderparkplatz: Waakirchner setzt sich in fremdes Auto

Erst schlug er eine Seitenscheibe ein, dann setzte er sich in ein fremdes Auto: Ein betrunkener Randalierer rief in der Nacht zum Samstag die Polizei in Wackersberg auf den Plan.

Wackersberg - Gleich zwei Mitteilungen gingen am Samstag gegen 2.15 Uhr bei der Tölzer Polizeiinspektion ein. Einer 25-jährigen Autofahrerin aus Wackersberg war zunächst ein junger Mann aufgefallen, der offenbar stark betrunken an einem Wanderparkplatz an der Quellenstraße in Wackersberg stand. Die Frau bot dem Mann ihre Hilfe an, was dieser jedoch äußerst unfreundlich ablehnte.

Erst schlägt er mit dem Gürtel auf ein Klohäuschen ein, dann auf zwei Seitenscheiben

Kurze Zeit später beobachteten dann die 25-Jährige und ein weiterer Zeuge, der auf dem Wanderparkplatz in seinem Fahrzeug übernachtete, wie der 28-jährige Waakirchner mit seinem Gürtel auf ein Toilettenhäuschen einschlug. Im Anschluss schlug er mit dem Gürtel dann auch noch die Seitenscheiben von zwei geparkten Fahrzeugen ein und setzte sich in eines der beiden.

Die alarmierte Streife holte den Mann aus dem Fahrzeug. An den beiden Autos eines 53-Jährigen aus Dietfurt an der Altmühl und einer 23-jährigen Münchnerin entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 2500 Euro.

Alkotest ergibt einen Wert von knapp zwei Promille

Der Atemalkoholtest bei dem Waakirchner ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Von der Staatsanwaltschaft wurde eine Blutentnahme angeordnet.

Offenstehende Fahrzeuge werden zur Polizeiinspektion geschleppt

Die nun offenstehenden Fahrzeuge wurden, da die Eigentümer nicht erreicht werden konnten, zur Sicherung abgeschleppt und zur Polizeiinspektion Bad Tölz gebracht. Den Randalierer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung in zwei Fällen.

