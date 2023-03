Rarität mit Raffinessen: Orgel in Wackersberger Kirche mit besonderem Wert wird saniert

Von: Felicitas Bogner

Chorleiter Klaus Seidl setzte sich für eine Unterstützung der Generalsanierung der Orgel in St. Nikolaus ein. © arp

Die Orgel in der Wackersberger Kirche St. Nikolaus muss generalsaniert werden. Für das seltene und wertvolle Instrument gibt es Geldsegen von der Gemeinde.

Wackersberg – Über 100 Jahre ist sie bereits alt: die Orgel der Pfarrkirche in Wackersberg. Bisher hat das Instrument immer einen treuen Dienst erwiesen. Bei der Reinigung der Orgel fiel allerdings auf, dass sie generalsaniert gehört. In der jüngsten Sitzung des Wackersberger Gemeinderats stand ein Antrag von der Pfarrgemeinde auf Bezuschussung der Orgelsanierung auf der Tagesordnung.

Klaus Seidl, Leiter des Wackersberger Kirchenchors, hörte geduldig bei der gut 90-minütigen Gemeinderatssitzung zu. Als vorletzten Punkt widmeten sich die Räte dem Zuschussantrag für die Sanierung der Orgel. „Wir als Kirchenchor haben natürlich ständig mit dem Instrument zu tun“, sagte Seidl. Bisher habe das Instrument ohne große Beanstandung immer gut funktioniert. Im Zuge der Renovierungsarbeiten in der Kirche in den vergangenen Jahren sei allerdings viel Staub in die Orgel geraten. „Ein Orgelbauer hat sich für die Reinigung das Instrument angesehen und gesagt, dass eine Generalsanierung sinnvoll wäre“, erklärte er den Räten.

Wackersberg: Orgel als dem Jahr 1920

Auf alle Fälle, so Seidl, würde es sich rentieren, in das Instrument zu investieren. Der Orgelbeauftragte der Diözese, Michael Hartmann, habe die Orgel als sehr wertvoll eingestuft. „Sie ist vor 103 Jahren von der Firma Willibald Siemann gebaut worden. Damals hat sie laut den überlieferten Dokumenten 45 000 Mark gekostet“, berichtete Seidl. Das Instrument bietet 16 Register auf zwei Manualen und Pedal und ist mit Ausnahme eines Registertauschs original erhalten. „Professor Hartmann meinte auch, dass die Orgel in ihrer Konstruktion überaus selten ist.“ Denn: Die Orgelpfeifen befinden sich im Speicher der Kirche.

Das Pfeifenwerk samt Windladen ist in einer Orgelkammer ist auf dem Dachboden. © arp

Hartmann schreibt in seiner Einschätzung des Instruments: „Auf dem Dachboden steht in einer großzügig dimensionierten, perfekt erhaltenen Orgelkammer das Pfeifenwerk samt Windladen.“ Die Töne kommen über eine Art Jalousie ins Kircheninnere, erklärt Seidl auf Nachfrage unserer Zeitung. Überdies sei der Spieltisch mit „seltenen Raffinessen wertvoll verziert“. Neben der gesamten Technik ist auch der Pfeifenbestand mit einer Ausnahme original erhalten. Dass in einem kleinen Ort wie Wackersberg im Jahr 1920 eine solche Rarität angeschafft wurde, findet Seidl bemerkenswert.

Kein Zuschuss von der Diözese für Sanierung des Kircheninstruments

Aber: So originell, wertvoll und besonders Hartmann das Instrument auch einstuft, „von der Diözese bekommen wir leider keine Unterstützung“, weiß der Chorleiter nach eigene Worten bereits. Er bat die Gemeinderäte daher persönlich um Unterstützung: „Damit unsere Orgel auch noch weitere 100 Jahre hebt.“

Durch den Jalousieschweller in der Decke kommen die Klänge ins Kircheninnere. © arp

Bürgermeister Jan Göhzold stellte dem Gremium einen bereits eingeholten Kostenvoranschlag der Firma Vleugels aus Hardheim für die anstehenden Maßnahmen vor. Die Generalsanierung umfasst demnach den Spiltisch sowie Pfeifen, Bälge, Kanäle und Laden. Die weiteren Maßnahmen sind laut Gutachten eine Erneuerung der Ventile sowie das Aufbürsten aller Lederteile, der Austausch sämtlicher Membranen und Koppelmembranen, das Austauschen des Originalgebläses durch ein TÜV-geprüftes Gebläse, Ersetzen der Stimmrollen und den Einbau fehlender Diskantpfeifen. Weiter müsse man den Blasebalg erneuern, ergänzte Seidl. „Der wurde teils schon mal geflickt, aber man braucht nun einfach einen neuen.“ Die Kosten dieser Maßnahme belaufen sich auf zirka 2500 Euro.

40 000 Euro für Generalsanierung der Wackersberger Kirchenorgel

Am Ende sei eine Gesamtsumme von rund 40 000 Euro für die Generalsanierung zu erwarten. Göhzold zeigte einen Überblick über andere Sanierungsprojekte der Kirche und wie die Gemeinde sich bei den Kosten bisher beteiligt hatte. Vor diesem Hintergrund schlug er eine Unterstützung von 50 Prozent des Kostenvoranschlags vor. Dass die Gemeinde die Sanierung der Orgel mit insgesamt 20 000 Euro bezuschusst, wurde einstimmig beschlossen.

