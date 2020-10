ReAL-Team räumt am Blomberg auf

19 Freiwillige von ReAL Isarwinkel setzten sich für die Natur in unserem Landkreis ein und sammelten von drei Seiten am Blomberg Müll auf.

Wackersberg – Natur erleben, im Team stark sein und etwas für den Umweltschutz tun: Das hat sich jetzt eine neunzehnköpfige Gruppe von ReAL Isarwinkel auf die Fahnen geschrieben. 13 Teilnehmer der Berufsvorbereitenden Maßnahme und sechs Betreuer bestiegen den Blomberg von drei Seiten und sammelten dabei alles an Müll auf, was sie auf ihrem Weg zum Gipfel finden konnten. Begleitet wurde das Team dabei von Blombergkoordinator Manuel Wilke. ReAL Isarwinkel kümmert sich um Menschen mit psychischen Erkrankungen und sozialen Einschränkungen.

Viele Windeln, Flaschen und sogar Gesichtsmasken lagen am Berg

Und das Ergebnis war erschreckend, wie Wilke nach der Sammelaktion feststellen musste: „Von Windeln, über Flaschen bis hin zu Gesichtsmasken haben wir alles gefunden, was nicht auf den Berg gehört.“ Da merke man, dass vielen Gästen einfach noch das Bewusstsein für die Natur komplett fehle. Der zunehmende Besucherdruck durch die Pandemie habe die Situation diesbezüglich natürlich noch verschärft, sagte Wilke.

Brotzeit für die Sammler von der Stadt Bad Tölz

Für den zweiten Bürgermeister von Bad Tölz, Michael Lindmair, der dem Team im Namen der Stadt eine Brotzeit spendierte, ist der Einsatz der ReAL-Truppe eine super Sache. „Nur schade, dass wir diese Aktion überhaupt machen müssen und die Leute ihren Müll nicht selbst mit nach Hause nehmen“, so Lindmair. Zustande gekommen ist die Sammelaktion nach einem Gespräch zwischen Carsten Erdmann von ReAL und Manuel Wilke. Schnell sei man auf die Idee gekommen, dass so ein Einsatz gut für die Natur, aber auch gut für die Entwicklung der Schützlinge von der berufsbereitenden Maßnahme sei. „So können wir bei unseren Teilnehmern soziale Kompetenz fördern“, erklärt Erdmann. Außerdem lehre man ihnen Wertschätzung für die Natur, Zusammenhalt und die 10 000 Schritte pro Tag habe man auch geschafft. „Dieser Vormittag am Blomberg ist ein weiterer Baustein, um unsere Schützlinge näher an eine mögliche berufliche Laufbahn zu bringen.“

Aktion soll wiederholt werden

Die Sammelaktion soll keine Eintagsfliege bleiben: „Wir werden so etwas jetzt mit unseren Teilnehmern am Blomberg regelmäßig veranstalten“, sagt Erdmann. Dann aber werde man noch einen Schritt weiter gehen und den jungen Leuten die gesamte Planung für den Tag am Berg überlassen. „Dann lernen sie auch etwas über Organisation und Struktur.“ (Arndt Pröhl)

