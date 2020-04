Runde Feste feierte Richard von Weizsäcker gerne in Wackersberg

100. Geburtstag

von Alois Ostler

Der frühere Bundespräsident Richard von Weizsäcker hätte am 15. April seinen 100. Geburtstag gefeiert. In seiner Wahlheimat in Wackersberg wurden an diesem Tag Erinnerungen an den Staatsmann wach, der seine runden Wiegenfeste immer gerne im Isarwinkel gefeiert hat, der für ihn über 30 Jahre seine zweite Heimat war.