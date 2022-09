Rimslrain: Kleine Kapelle mit wechselvoller Geschichte

Versieht den Mesnerdienst in der Kapelle: Der Nachbar Franz Seidl. © Hias Krinner

Wenn im kleinen Weiler Rimslrain (Gemeinde Wackersberg) jemand stirbt, läutet in der dortigen kleinen Kapelle die Glocke. Aktuell wird das kleine Gotteshaus restauriert.

Wackersberg – Rimslrain ist einer der Weiler, die einst zur Gemeinde Unterfischbach gehörten, nach der ersten Gemeinde-Gebietsreform 1971 von Oberfischbach einverleibt wurden und nach der zweiten Gemeinde-Gebietsreform 1978 sich zu einem Ortsteil der Gemeinde Wackersberg verwandelten. Inmitten der kleinen Siedlung steht eine Kapelle, direkt an der Straße.

Kapelle in Rimslrain wurde im 19. Jahrhundert errichtet

Aktuell sind an dem Gotteshaus gerade Restaurierungsarbeiten im Gange: Nachdem Feuchtigkeit von unten her dem Gemäuer zugesetzt hatte, der Putz aber auch im oberen Teil des Bauwerks nicht beständig erschien, wird die Fassade nun komplett saniert, wie Sebastian Blindhammer vom Bauamt der Gemeinde Wackersberg erklärt. Um den erneuerten Sockel künftig besser vor der Bodenfeuchtigkeit zu schützen, soll überdies der Aushub rund um das Fundament mit Riesel aufgeschüttet werden.

Etwa 35 Personen finden Platz im Gestühl des Kirchenschiffes. © Hias Krinner

Es war nicht immer so, dass sich die Gemeinde um den baulichen Zustand der Kapelle kümmern musste – früher war sie nämlich Eigentum der Rimslrainer Bauern. Erste Erwähnungen des Weilers Rimslrain finden sich im 10. Jahrhundert. Zur Herkunft des Ortsnamens gibt es unterschiedliche Erklärungsansätze, aus der Folgezeit sind Namensvariationen wie etwa Runsenrain, Rymstenrain und Rimserrain überliefert. 1597 wurde die Zahl der in Rimslrain ansässigen Anwesen mit drei angegeben, in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts zählte man sieben. In letzterem Zeitraum liegt auch die Entstehung der Kapelle. Zwar wird als Erbauungsjahr neben 1824 manchmal überdies das Jahr 1891 ins Spiel gebracht, doch nachdem auf den Dokumenten der zweiten Landvermessung von 1858 die Kapelle bereits eingetragen ist, dürfte erstgenannte Jahreszahl wohl die richtige sein.

Kapelle Rimslrain wurde nach dem Ersten Weltkrieg der Gemeinde übereignet

Das kleine, nach Süden ausgerichtete Gotteshaus mit nordseitigem Eingang galt einst als Wallfahrtskapelle. Über dem Tabernakel thront eine Madonna mit Kind und Zepter auf einer Weltkugel. Überhaupt scheint die Anrufung und Verehrung Mariens hier im Vordergrund gestanden zu sein: Im Kirchenschiff hängt eine Madonna im Rosenkranz von der Decke herab, an der Ostwand befindet sich die Plastik einer schwarzen Madonna mit Kind. Und auch auf der einzigen in der Kapelle befindlichen und deutlich älteren Votivtafel, die sich auf einen Erdrutsch im Jahr 1717 bezieht, wird ebenfalls die Hilfe von Maria erfleht.

Die Kapelle in Rimslrain mit dem Anwesen „Frill“ aus der Zeit von 1938 bis 1950. © Repro Hias Krinner

Zur weiteren Ausstattung gehören außerdem Figuren der Heiligen Antonius, Valentin und Leonhard, ein Kreuzweg und ein Gemälde mit dem Motiv „Die geheimen Leiden Christi“. Etwa 35 Personen finden Platz im Gestühl des Kirchenschiffes, das durch ein schmiedeeisernes Ziergitter vom Altarraum abgetrennt ist. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde laut Überlieferung die grundbuchamtlich nicht erfasste Kapelle der Gemeinde übereignet – angeblich soll es nach dem Zweiten Weltkrieg Bestrebungen der anliegenden Bauern gegeben haben, sie wieder zurückzubekommen.

Besondere Verbindung zum „Friedl“-Anwesen in Rimslrain

Eine besondere Verbindung entstand und besteht noch heute zum „Friedl“-Anwesen: „Schon mein Großvater hat die Mesner-Dienste und das Vorbeter-Amt übernommen“, erinnert sich Franz Seidl sen.. Von seinem Vater seien diese Aufgaben schließlich auf ihn übergegangen. Der 81-Jährige und seine Frau Jutta erzählen von wöchentlichen Rosenkränzen und der traditionellen Maiandacht, die früher jedes Jahr in der Kapelle abgehalten worden sind. Der inzwischen verstorbene Pfarrer Paul Fischer, der von 1964 an 35 Jahre lang die Königsdorfer Pfarrei leitete und somit auch Rimslrain unter seinen Fittichen hatte, sei gerne hierhergekommen und nach vollzogener kirchlicher Handlung ebenso gerne auf einen Ratsch beim „Friedl“ eingekehrt. Auch Pfarrer Mario Friedl, der im vergangenen Jahr von Königsdorf nach Schnaitsee wechselte, hielt hier noch manchmal Andacht. Dennoch wurde es allmählich stiller um das Gotteshaus.

Bis heute beibehalten hat Seidl den Brauch, die Sterbeglocke zu läuten, wenn im Weiler ein Todesfall zu beklagen ist. Neben einigen Instandhaltungs-Maßnahmen, die von den Rimslrainern eigenständig durchgeführt wurden, fand 1992/93 eine größere, von der Gemeinde beauftragte Renovierung statt. „Dabei verschwand leider auch der schöne Sternenhimmel, der bis dahin den Altarraum überspannte“, sagt Seidl. Die jetzigen Arbeiten dürften, so die Auskunft von Gemeinde-Mitarbeiter Blindhammer, voraussichtlich Ende Oktober abgeschlossen sein. Dann soll die Kapelle wieder für längere Zeit Wind und Wetter trotzen.

Von Rosi Bauer