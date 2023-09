Rodelspaß am Blomberg für Kinder aus Hagel-Gebieten

Von: Felicitas Bogner

Teilen

Viel Spaß beim Rodeln hatten Felix (11,) und Quirin (10) aus Kochel. © Krinner

Die Initiative der Blombergbahn, Kindern aus den vom Hagel betroffenen Gemeinden einen kostenlosen Tag auf den Rodelbahnen am Blomberg zu ermöglichen, kam am Freitag richtig gut an.

Wackersberg - „Es waren etwa 400 Kinder hier“, sagt Regina Heider aus der Marketing-Abteilung der Blombergbahn. Voller Freude sausten mit dem Blomberg-Blitz unter anderem Felix (11,) und Quirin (10) aus Kochel den Berg hinunter. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren durften sich entscheiden, ob sie mit dem Blitz oder der Sommerrodelbahn fahren wollten.

Blomberg: Schülerinnen sorgen mit selbstgemachten Muffins für Überraschung

Für Begleitpersonen war der Eintritt ermäßigt. Überdies gab es eine – selbst für die Mitarbeiter – unverhoffte Überraschung: Die Freundinnen Sophia (re.) und Joyce aus Waakirchen, die den M-Zug der Rottacher Mittelschule besuchen, haben sich spontan entschlossen, den Kindern den Tag Auszeit auf dem Berg zusätzlich zu versüßen: Sie standen am Freitagmorgen mit einem Korb voller selbst gebackener Muffins an der Talstation.

Die Freundinnen Sophia (re.) und Joyce standen mit 100 Muffins am Freitagmorgen am Blomberg parat. © Blombergbahn

„An die 100 Stück haben die beiden gebacken, das ist bei allen, die welche abbekommen haben, richtig gut angekommen“, sagt Heider. „Bei uns war zum Glück kein großer Hagel, aber wir kennen viele, bei denen es alles zammgehauen hat. Daher wollten wir anderen mit unserer Spende eine Freude machen“, werden die Schülerinnen von Heider zitiert.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.