von Tobias Gmach schließen

Für einen 18-jährigen Münchner endete eine Schlittenfahrt am Samstag im Tölzer Krankenhaus.

Wackersberg - Die Bergwacht war am Samstag gegen 13 Uhr am Blomberg gefragt: Ein 18-jähriger Münchner verlor auf der Rodelbahn die Kontrolle über seinen Schlitten und fuhr in einer Kurve geradeaus weiter. Der junge Mann blieb nach Angaben der Tölzer Polizei in einem Fangnetz hängen und verletzte sich am Knie.

Die Bergwacht brachte den Münchner ins Tal und übergab ihn an den Rettungsdienst.