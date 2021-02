Schild an Baum in Wackersberg: Derber Hinweis an Ausflügler aus der Stadt

Gäste sind im Isarwinkel willkommen - nicht aber ihre Hinterlassenschaften in der Natur. Dieser Konflikt ist zuletzt auch in Wackersberg entbrannt.

In Wackersberg ärgerten sich Anwohner über unappetitliche Hinterlassenschaften in der Natur.

Sie reagierten mit einer unmissverständlichen Botschaft, die sie an einem Baum anbrachten.

Ärger auch in Lenggries: Hier beklagt der Imkerverein, dass der Stellplatz am Lehrbienenstand ganz bewusst blockiert wurde.

Wackersberg/Lenggries – Die Gastronomie hat geschlossen. So mancher Tagesgast verrichtet sein Geschäft mangels Toilette deshalb in der Natur. Die Stimmung unter den Einheimischen ist zum Teil sehr gereizt, nicht nur wegen der Hinterlassenschaften im Wald. Zwei aktuelle Beispiele aus Wackersberg und Lenggries.

„Des is koa Stodara Scheißhaus!“, steht auf einem Blatt Papier, das ein Unbekannter dieser Tage an einem Baum in der Nähe zur Auffahrt zum Wackersberger Berg gehängt hat. Auf dem Boden darunter liegen Taschentücher, die offenkundig nicht zum Putzen der Nase, sondern zum Reinigen einer anderen Körperpartie verwendet worden sind. „Die Stimmung in der Gemeinde ist schon etwas gereizt“, sagt Wackersbergs Bürgermeister Jan Göhzold.

Bürgermeister von Wackersberg hat Verständnis, dass Anwohner genervt sind

Ihm zufolge kommt es seit dem Lockdown immer wieder vor, dass Ausflügler ihre Notdurft im Wald verrichten, weil die Wirtschaften und damit auch die Toiletten geschlossen sind. „Das ist schon ein Problem.“ Für die entnervten Grundstückseigentümer, die die „Sauerei“ am Ende wegmachen müssen, hat Jan Göhzold vollstes Verständnis. „Das geht gar nicht.“

In diese Kategorie fällt auch ein Vorfall vor Kurzem am Lehrbienenstand „Am Schlosswald“ in Lenggries. Dort kämpft der Imkerverein infolge des Besucher-Ansturms mit dem überfüllten Parkplatz vor Ort. „An den Wochenenden wird es immer eng und Parkplätze sind rar“, schreibt Thomas Schuhbauer, der Leiter des Lehrbienenstands, in einer E-Mail an den Tölzer Kurier. Damit zumindest für die Betreuung des Lehrbienenstands ein Platz frei bleibt, reservierte sich der Imkerverein einen Stellplatz und kennzeichnete ihn mit einem entsprechenden Schild. „Offenbar empfand ein erholungssuchender Zeitgenosse dieses Schild wohl als Einschränkung in seinen Grundrechten“, schreibt Schuhbauer. „Mit Gewalt riss er es aus seiner Verankerung und entsorgte es samt Halterung vermutlich im angrenzenden Hirschbach.“ Der Imkerverein will nun wieder ein Schild anbringen – und hofft Schuhbauer zufolge „auf das gleiche Verständnis, wie wir es den Ausflüglern entgegenbringen“.

Negativbeispiele von Ausflügler-Verhalten bleiben in den Köpfen hängen

In Wackersberg sind Parkplätze an schönen Wochenenden ebenfalls Mangelware. Rund um die Waldherralm stehen die Autos an solchen Tagen dicht an dicht. „Zum Teil parken sie fast bis runter zur Pestkapelle“, berichtet Bürgermeister Göhzold. Die Strecke zwischen Lehrbienenstand und Waldherralm sowie der Lehenbauernalmweg seien zum Teil ebenso überlaufen wie die Routen hoch zum Zwiesel und zum Heiglkopf. „Das kann ich den Münchnern nicht verübeln“, sagt Göhzold. „Nachdem man zum 100. Mal durch den Englischen Garten gelaufen sei, will man auch mal was anderes sehen.“ Aber man müsse Rücksicht nehmen. Auf die Einheimischen. Darauf, dass die Rettungskräfte im Notfall durchkommen. Und auf fremdes Eigentum.

Haarsträubende Geschichten sind dem Bürgermeister schon zu Ohren gekommen. Im Sommer etwa hätten Auswärtige einen Apfelbaum leer gepflückt. Ihr Auto parkten sie ganz nah am Baum, mit offenem Kofferraum. „Da wurden die Äpfel reingeworfen.“ Zwar sei das Gelände, auf dem der Baum steht, nicht durch einen Zaun geschützt. Gutes Benehmen aber sieht anders aus, findet nicht nur Göhzold. „Manche setzen sich auch einfach neben den Eingang auf die Hausbank und machen da Brotzeit.“ Zwar handle es sich um Einzelfälle. Aber genau solche Negativbeispiele blieben in den Köpfen der Menschen hängen, bedauert das Gemeindeoberhaupt.

Um zumindest die Toilettenproblematik etwas abzumildern, plant die Gemeinde wie berichtet, den Hochtanner-Parkplatz sowie die Stellfläche beim Lehrbienenstand zu vergrößern und mit mobilen Toiletten auszustatten. Noch aber fehlen dem Bürgermeister zufolge die Genehmigung der zuständigen Behörden sowohl die wasser- und die naturschutzrechtliche Erlaubnis. Sobald diese vorliegen, sollen Dixi-Klos oder Ökotoiletten aufgestellt werden – damit Hass-Botschaften wie die an der Auffahrt zum Wackersberger Berg nicht die Regel werden.

Lesen Sie auch:

Jachenauer Bürgermeister im Interview: „Im Vergleich zur Pandemie ist das Verkehrschaos Nebensache“

Ausflügler lösen Parkchaos in Naturschutzgebiet aus

Ausflügler stellen Autos am Supermarkt ab: Braucht Bad Heilbrunn neuen Wander-Parkplatz?