Schluss mit wilden Partys und gemütlichen Abenden: Wirtin vom Arzbacher Sportstüberl hört auf

Von: Nick Scheder

Auf eine letzte Halbe: Wirtin Gerti Demmel und ihr Mann, Pächter Hans Demmel, ziehen einen Schlussstrich unter Jahrzehnte im Arzbacher Sportstüberl. © Ewald Scheitterer

Gerti Demmel, die Wirtin im Arzbacher Sportstüberl, zieht Schlussstrich nach erlebnisreichen Jahren. Wie und ob es mit dem Stüberl weitergeht, ist noch nicht gewiss.

Arzbach – Tänze auf den Tischen, Schlafen auf den Bänken, Einbrüche mit Bier als Diebesgut und vertrauliche Gespräche zu später Stunde: Gerti und Hans Demmel haben in all den Jahren viel erlebt, in denen sie das Arzbacher Sportstüberl betrieben haben – Gerti als Wirtin, Hans als Pächter. Jetzt ziehen die Eheleute aus Wackersberg-Höfen einen Schlussstrich. „Es war viel Arbeit, lange Nächte, hat viel Spaß gemacht, war meistens lustig und schön, und irgendwann muss auch mal Ruhe sein“, sagt die 66-Jährige.

Jeder Schütze, fast jeder Fußballer im Landkreis, alle Kegelbegeisterten kennen den Bungalow neben dem Arzbacher Sportplatz. Und umgekehrt kennen Demmels auch fast jeden von ihren Gästen. Haben ihre Eigenarten erlebt und sich über ihren Unterhaltungswert gefreut. Denn wer im Sportstüberl hockt, bleibt oft hocken, sagt grinsend Hans Demmel (67).

Tänze auf den Tischen und gestohlene Biere

Angefangen haben die beiden, die schon jede Menge Erfahrung aus der Gastronomie mitbrachten, Ende der 80er-Jahre. Zuerst mit dem Schützenstüberl. Die ersten Jahre liefen wie von selbst. Dann kamen die Fußballer dazu, die besten Jahre der Wackersberger Kicker, Kreisliga, später Bezirksliga. Da waren 300, 400 Zuschauer da. Und viele gingen in die Wirtschaft, wollten die Spieler feiern – oder schimpfen. Da füllte sich das Stüberl von alleine. „Es ist zeitweise aus allen Nähten geplatzt“, sagt die Wirtin, die alle Hände voll zu tun hatte, das aber gerne tat und sich die Nächte um die Ohren schlug.

Schließlich galt es nicht nur, die letzten Gäste auszusitzen, „manchmal bis 4 in der Früh“, sagt Gerti Demmel. Sondern am nächsten Tag wieder Vorräte zu besorgen, den nächsten Abend in der winzigen Küche vorzubereiten. Schnell hatten sich Gertis Spezialitäten herumgesprochen: Wurstsalat und Currywurst. Hans Demmel steuerte Grillfleischsemmeln bei. Auch die waren über die Landkreisgrenzen bekannt. Einmal wurde eingebrochen. Schlimmster Schaden: die kaputte Tür. Und es fehlten vier Flaschen Bier. „Ansonsten habe ich nie Probleme gehabt mit den Gästen“, sagt Gerti Demmel. 340 Tage im Jahr war offen. Manchmal sprangen nur zwei freie Tage im Monat für sie heraus. „Unsere Kinder mussten manchmal auch aushelfen – ob sie wollten oder nicht“, sagt die Wirtin schmunzelnd. „Die waren nicht immer begeistert.“

Im Frühjahr 2023 ist Schluss

Ursprünglich wollte Gerti Demmel selbst nur aushelfen. Für einen Abend in der zugehörigen Kegelbahn. „Da ist nun irgendwie länger draus geworden“, sagt die Wackersbergerin lachend. Sie hatte viele Stammgäste. Und wurde irgendwann selbst zur festen Einrichtung. Sonntags kamen die Gäste zum Frühschoppen, blieben zum Kartenspielen, dann war Fußball, wieder volles Haus. „Es gab viele, die lange verhockt sind“, sagt Hans Demmel. „Und die viel erzählt haben.“ Das Rauchverbot hat dem Umsatz geschadet. „Viele wollten beim Kartenspielen nicht zum Rauchen rausgehen.“ Schließlich ließ auch der Zuschauerandrang nach, nachdem der SV Wackersberg immer weiter abstieg –mittlerweile in Spielgemeinschaft mit Gaißach in der A-Klasse. Häufig blieb die Mannschaft zum Feiern in der Kabine, ließ sich nicht mehr so oft im Sportstüberl blicken. Die Schützen zogen aus. Zudem gibt es in der Sporthalle nebenan nun auch einen Verkauf, auch die Kegelbahn ist mittlerweile abgebaut und mit in der Turnhalle untergebracht. „Ein paar Veranstaltungen übernehme ich drüben noch“, sagt Gerti Demmel. „Dann ist Schluss. Im Frühjahr 2023 wird sie ein letztes Mal die Flaschen öffnen. Biergläser einfüllen. Dann sperrt sie das Sportstüberl zu. Zukunft ungewiss. Doch ihnen beiden bleibt wieder mehr Zeit. Mehr Zeit zum Beispiel für die Familie und die fünf Enkelkinder.

