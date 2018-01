Schwer verletzter Bub erst Stunden nach Rodelunfall gefunden

An einer schwer zugänglichen Stelle am Blomberg lag der verunglückte 13-Jährige nach einem Rodelunfall über Stunden am Boden. Einsatzkräfte der Bergwacht Tölz und Lenggries kamen ihm dort zu Hilfe.

Bergwacht und Polizei im Einsatz

von Andreas Steppan

Bei einem schweren Rodelunfall am Blomberg trug am Dienstag ein 13-jähriger Bub schwere Kopfverletzungen davon. Besonders tragisch am Ablauf: Nach seinem Sturz vergingen mehrere Stunden, bevor der Jugendliche um zirka 15.30 Uhr gefunden wurde und die dringende Hilfe erhielt.